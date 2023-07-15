5 главных мифов о работе стюардесс

Существует множество слухов и домыслов о работе бортпроводников. Многие пассажиры часто интересуются, летают ли стюардессы бесплатно и каким стандартам внешности должны соответствовать. Спросить об этом лично решается не каждый, а потому вокруг профессии складываются самые разные мифы.

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Подробнее о работе стюардесс — в материале "Рамблера".

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Миф №1. Все бортпроводники — исключительно женщины

На самом деле первыми бортпроводниками были именно мужчины. Однако в 1930 году американская медсестра Эллен Черч изменила это правило. Изначально она хотела быть пилотом и даже поступила для этого на летные курсы, но в авиакомпании Boeing Air Transport ей предложили альтернативу. Так Черч создала команду из семи медсестер, которые помогали пассажирам на борту самолета и избавляли их от боязни летать. Сейчас работу бортпроводника выполняют как женщины, так и мужчины. Стюардов на борту самолета тоже можно встретить довольно часто.

Миф №2. Стюардессы всегда летают бесплатно

Вне рабочего времени бортпроводники не могут летать бесплатно. Однако у них есть высокая скидка на перелеты — от 70%. В авиакомпаниях для всех сотрудников действует дополнительная льгота — ID90. Это скидка 90% на перелеты рейсами самого перевозчика и его партнеров. Но ей можно воспользоваться лишь в том случае, когда на борту есть свободные места.

Миф №3. У стюардесс не может быть татуировок и шрамов

Это действительно так, но речь идет исключительно о татуировках и шрамах на видных частях тела. В остальных случаях именно медицинская комиссия решает, что именно позволительно для внешнего вида сотрудников.

Миф № 4. Стюардессы не имеют права поправиться даже на 1 кг

На самом деле нескольких лишних килограммов никак не помешают карьере стюардессы. При приеме на работу оценивается здоровье в целом, а не исключительно вес. В этой ситуации решает врач, есть ли у сотрудницы лишний вес или же его дефицит.

Миф №5. Основная работа стюардессы — разносить еду и напитки