Почему стюардессы любят турбулентность

Зона турбулентности вызывает непреодолимый страх и ужас у некоторых пассажиров. Чаще всего это происходит из-за того, что они не знают, из-за чего появляется тряска. На самом деле турбулентность не опасна для самолета. Это всего лишь вопрос комфорта.

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Стюардессы и вовсе любят турбулентность. Об этом они признаются в своих социальных сетях и смешных видео о тревожных пассажирах. О том, почему стюардессы любят тряску в самолете, — в материале “Рамблера”.

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Можно отдохнуть от работы

Если самолет неожиданно попал в серьезную зону турбулентности, то стюардессы вместа с пассажирами обязаны вернуться на свои места и пристегнуться. Разносить еду и напитки в этот момент может быть опасно из-за того, что тележка может перевернуться или подскочить в полете.

Кроме того, хождение по самолету может быть опасно для экипажа, так как они могут получить травму во время прохода. Поэтому если у пассажира не возникло экстренной необходимости в помощи, бортпроводник не встанет с кресла во время сильной тряски.

Лучше спать

Не секрет, что стюардессы, как и пассажиры, отдыхают во время дальних перелетов. В некоторых самолетах существуют даже отдельные комнаты отдыха. Однако из-за стресса и серьезной нагрузки уснуть получается не всегда. Сами они рассказывают, что турбулентность укачивает их и помогает заснуть. Представители российских авиалиний отмечают, что это напоминает им о детстве, в котором они ездили на поездах и спали на верхней полке купе.

По словам членов экипажа, тряска делает сон в самолете уютнее. Поэтому так получается гораздо эффективнее отдыхать.

Пассажиры ничего не просят