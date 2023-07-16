Почему не на всех рейсах кормят пассажиров

На организацию питания пассажиров в самолетах различных авиакомпаний влияет множество факторов. Перевозчики сами решают, предлагать ли еду во время полета и в каком количестве. Питание может входить в стоимость билета, может оплачиваться отдельно, а на некоторых рейсах его нет вообще, если вы летите в эконом-классе.

Почему так происходит? Рассказываем в материале "Рамблера".

В бизнес-классе питание предоставляется всегда и, как правило, это блюда ресторанного уровня. В экономе предоставление еды пассажирам зависит от нескольких факторов: продолжительности полета, стоимости билета и правил конкретной авиакомпании.

Как правило, если перелет длится меньше часа, пассажирам предлагают только напитки, 1-3 часа – легкий перекус, 3-6 часов – горячее питание, 6-8 часов – полноценный завтрак, обед или ужин и перекус, более 8 часов – горячее питание дважды.

Авиакомпании самостоятельно определяют, каким будет питание на борту. Единых правил нет, поэтому оно может отличаться, несмотря на стоимость и продолжительность перелета. У лоукостеров вообще может не быть питания на борту, так как это низкобюджетные компании, и цены на их билеты ниже.

При этом, если перевозчик не кормит пассажиров на борту, это не является нарушением законодательства, согласно статье 98 Федеральных авиационных правил. В условиях конкуренции еда в полете является преимуществом, однако в последние годы много авиакомпании отказываются от предоставления питания пассажирам в целях экономии. Так, например, American Airlines смогли сэкономить около 40 тысяч долларов, убрав из каждого блюда для пассажиров первого класса всего по одной оливке.