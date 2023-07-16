Почему не на всех рейсах кормят пассажиров
На организацию питания пассажиров в самолетах различных авиакомпаний влияет множество факторов. Перевозчики сами решают, предлагать ли еду во время полета и в каком количестве. Питание может входить в стоимость билета, может оплачиваться отдельно, а на некоторых рейсах его нет вообще, если вы летите в эконом-классе.
Почему так происходит? Рассказываем в материале "Рамблера".
В бизнес-классе питание предоставляется всегда и, как правило, это блюда ресторанного уровня. В экономе предоставление еды пассажирам зависит от нескольких факторов: продолжительности полета, стоимости билета и правил конкретной авиакомпании.
Как правило, если перелет длится меньше часа, пассажирам предлагают только напитки, 1-3 часа – легкий перекус, 3-6 часов – горячее питание, 6-8 часов – полноценный завтрак, обед или ужин и перекус, более 8 часов – горячее питание дважды.
Авиакомпании самостоятельно определяют, каким будет питание на борту. Единых правил нет, поэтому оно может отличаться, несмотря на стоимость и продолжительность перелета. У лоукостеров вообще может не быть питания на борту, так как это низкобюджетные компании, и цены на их билеты ниже.
При этом, если перевозчик не кормит пассажиров на борту, это не является нарушением законодательства, согласно статье 98 Федеральных авиационных правил. В условиях конкуренции еда в полете является преимуществом, однако в последние годы много авиакомпании отказываются от предоставления питания пассажирам в целях экономии. Так, например, American Airlines смогли сэкономить около 40 тысяч долларов, убрав из каждого блюда для пассажиров первого класса всего по одной оливке.
Как узнать, будет ли питание на борту? Обычно, включено ли питание в ваш тариф, указывается при помощи специальных символов или букв на авиабилете: В – это завтрак, L или D – горячий обед, S – холодные закуски, а Х – многоразовое питание.