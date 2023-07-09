Для чего нужны педали в самолете

В самолетах тоже есть педали, как в автомобилях, правда они сильно отличаются от автомобильных. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

© unsplash.com

Любой самолет работает в двух режимах – как наземное транспортное средство (например, когда выруливает на взлетно-посадочную полосу) и как летное устройство. Педали у самолета используются в зависимости от того, где находится лайнер, на суше или в воздухе.

В самолете существуют только две педали тормоза. Левая педаль используется для торможения колес на левой основной опоре шасси, а правая педаль – для правой опоры. Также эти педали задействованы для управления поворотом колес передней опоры шасси на небольшой угол.

Пилот может поворачивать на земле самолет влево/вправо и тормозить левыми или правыми шасси или всеми вместе. В воздухе педали самолета служат для управления руля направления, который расположен на киле самолета. Летчик с помощью педалей двигает борт не вверх/вниз, а вперед/назад.

Если в полете переместить левую педаль вперед, то правая педаль переместится назад на равное по модулю значение. При таком движении педали самолет повернется носом влево и при этом будет крениться влево. Для обратного движения вперед нужно поместить правую педаль.

В старинных самолетах было всего две педали, каждая из которых была связана с тросами, ведущими через весь корпус к рулю высоты на хвосте самолета.

Левая педаль нагятивала или отпускала левый трос, а правая – правый. Если летчик двигал вперед левую педаль, то левый трос, натягиваясь, отклонял влево руль высоты на хвосте. Получалось, что продвижение вперед одной педали автоматически приводило к возвратному движению второй.