Как забронировать лежак у бассейна, чтобы на раздражать других

Каждое лето среди туристов активизируются жаркие споры в сезон отпусков. Они воюют друг с другом из-за способа бронирования лежаков у бассейна. Дело в том, что некоторые туристы с утра приходят к бассейну и перед завтраком оставляют свои полотенца для брони лежака.

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Такое поведение раздражает других, а особенно тех, кто на отдыхе встает поздно и приходит к бассейну к обеду. Свободных лежаков не остается, если только те, которые расположены дальше от бассейна. О том, как забронировать лежак у бассейна, чтобы не раздражать других, — в материале “Рамблера”.

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Предварительный заказ

В некоторых отелях из-за разногласий туристов ввели специальную систему предварительного заказа. Можно заранее позвонить на ресепшен и забронировать лежак на определенное время. Однако оно не должно занимать более двух-трех часов, и это прописано в правилах.

Так отели формируют списки и следят за наиболее востребованными лежаками. К человеку прикрепляется администратор, который проведет его до лежака, а потом оповестит его о том, что время вышло.

Система с депозитом

Если отель работает не по системе “Все включено” и имеет дополнительные услуги, то постояльцам предлагают забронировать лежак с депозитом. Чем дольше время, на которое человек хочет его занять, тем выше депозит. Его можно потратить в баре на еду или напитки .Так отели спасают себя от ссор между постояльцами за лежаки, но еще и имеют возможность заработать.

Одежда вместо полотенца

Полотенце — не самый лучший вариант для бронирования лежака. Лучше всего положить туда одежду. Она говорит о том, что человек отлучился на несколько минут, и скоро придет. Полотенце не имеет личностной привязки, а одежда — да. Поэтому когда вы приедете, никто не посмеет вас обвинить в том, что вы зарезервировали себе место. Ведь это будет выглядеть так, как будто вы ненадолго отошли, а теперь вернулись.

Книга на лежаке