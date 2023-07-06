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Стюардесса назвала вещь, которую стоит всегда брать в самолет

Стюардесса Кэролайн их Флориды рекомендует пассажирам брать с собой в самолет свитер, даже если они летят в жаркие страны. Подробнее об этом бортпроводница рассказала в социальных сетях.

По словам стюардессы, к ней часто обращаются за пледом, поскольку пассажиры надевают легкие наряды и на самолете замерзают.

"Поэтому мой совет: всегда берите с собой свитер или толстовку в самолет и в аэропорт", — поделилась Кэролайн.

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Бортпроводница также отметила, что у многих авиакомпаний имеется ограниченное количество пледов, поэтому лучше полагаться на себя.

Ранее стюардесса дала совет тем, кто хочет пересесть в бизнес-класс.

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