Как летать лоукостерами дешево и без стресса

Лоукостеры – это бюджетные авиакомпании, которые снижают стоимость билетов на свои рейсы за счет отказа от ряда услуг. В их числе, например, питание или провоз багажа.

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Дискаунтеры (одно из многочисленных названий) появились на западе еще в середине прошлого столетия, а на российский рынок вышли всего несколько лет назад.

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Некоторые с радостью прибегают к экономным перелетам и получают максимум пользы от данной концепции. Другие же путешественники предпочитают более привычную бизнес-модель и отказываются от услуг лоукостеров. Иногда это объясняется непониманием концепции и всех ее преимуществ.

О том, как летать выгодно и делать это с удовольствием, – в материале "Рамблера".

Чем раньше, тем лучше

Рекомендуется приобретать билеты на рейс заблаговременно. По общему правилу, чем ближе дата вылета, тем больше стоимость билета. Однако всегда есть исключения из правила, поэтому лучше изучить сайты разных авиакомпаний и отзывы активных путешественников о них. И важно сделать это не за пару дней до отпуска.

Налегке

После покупки выгодного билета самое время подумать о вещах, которые вы планируете взять в поездку. Для того, чтобы долететь до пункта назначения лоукостером и не потратить лишние деньги на дополнительные услуги, нужно точно знать, сколько килограммов можно провозить бесплатно. Обычно в базовый (то есть самый бюджетный) тариф входит провоз ручной клади небольших размеров. Для пущей уверенности можно предварительно сложить вещи в сумку и измерить ее габариты. Еще лучше – оставить немного пространства для непредвиденной ситуации. Кстати, объемную одежду всегда можно надеть на себя перед регистрацией и уже после положить в багаж.

Регистрация или ее отсутствие

Встречается и такая практика, когда авиакомпании экономят на оплате работы сотрудников, отвечающих за регистрацию пассажиров на рейс. По этой причине стойки регистрации в аэропорту могут отсутствовать и придется заранее регистрироваться на рейс онлайн. Также не будет лишним распечатать или сфотографировать посадочный талон.

Не на голодный желудок

Дискаунтеры экономят в том числе на питании. Оно не предоставляется во время полета и в случае пробуждения аппетита за него придется доплачивать. Как нетрудно догадаться, прием пищи на высоте птичьего полета будет не особо выгодным. В этой связи лучше позаботиться о своем желудке заранее и запастись сытными снеками. Если легкого перекуса недостаточно, то можно поесть перед посадкой в самолет или взять еду из кафе с собой.

Вывод