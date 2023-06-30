Действенные способы повысить класс номера в отеле

В отелях есть несколько классов проживания: эконом, стандарт, бизнес и люкс. Не все они могут быть представлены именно в вашем отеле, но обычно два или три класса проживания присутствуют.

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Существуют лайфхаки, по которым можно повысить класс обслуживания номера в отеле. О них — в материале “Рамблера”.

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Карты лояльности

Если вы останавливаетесь в одной и той же сети отелей на регулярной основе, заведите карту лояльности. При наличии свободных номеров постоянным клиентам повышают класс обслуживания бесплатно. Как правило, завести такую карту предлагают постоянным клиентам, но вы и сами можете ее попросить. Чем больше вы тратите и чем чаще останавливаетесь в этой сети, тем больше вероятность того, что вам повысят класс обслуживания. Бонусы можно зарабатывать, написав отзыв о гостинице. При оформлении карты узнайте подробнее об условиях для ее держателей.

Праздники и даты

Перед заездом в гостиницу сообщите о том, что вы будете отмечать особый праздник, например, день рождения, помолвку или годовщину свадьбы. Могут быть и другие поводы. Однако нужно, чтобы даты совпадали с тем, что указано в вашем паспорте. Напомните о своем празднике при бронировании, а потом еще раз на ресепшен во время заселения. Вполне вероятно, что вам улучшат класс обслуживания номера. Если этого не произойдет, то вам точно подарят что-то от отеля. Как правило, это сладости, десерты или фруктовая нарезка, что тоже будет приятным бонусом от отеля.

Время приезда

Выгоднее всего приезжать в отель после обеда — в районе 15-16 часов. В это время уже пройдет основной поток чекина, ожидающего с утра. И тогда администрация точно будет знать, какие номера свободны. Поэтому в это время вероятность попасть в номер “люкс” будет выше, чем в любое другое.