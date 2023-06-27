Пассажиры, выбирающие рейсы Emirates, теперь могут воспользоваться привлекательной услугой Dubai Connect. Она предлагает им бесплатное проживание в столице ОАЭ во время длительной пересадки. Для этого необходимо иметь временной промежуток от восьми до 26 часов между рейсами. Услуга доступна пассажирам всех классов обслуживания, сообщается на сайте компании.

Целью авиакомпании является обеспечение возможности пассажирам отдохнуть перед следующим рейсом. В рамках программы Dubai Connect путешественникам предоставляется бесплатное проживание в отеле. Некоторые из отелей, используемых для обслуживания, включают пятизвездочные: Le Meridien Airport Hotel Dubai и JW Marriott Marquis Hotel Dubai.

Однако следует отметить, что пассажиры несут ответственность за дополнительные расходы, такие как закуски в мини-баре или спа-процедуры. Виза также является необходимым условием, и бронирование Dubai Connect включает бесплатную визу, оформляемую заранее или по прибытии в зависимости от требований иммиграционной службы ОАЭ.

Чтобы воспользоваться предложением, пассажиры должны добавить услугу Dubai Connect в свою учетную запись Emirates после бронирования билетов. Это следует сделать не менее чем за 24 часа до вылета. Однако не все пассажиры могут подать заявку, и услуга действует только для определенных типов бронирования и соответствующих стыковочных рейсов.