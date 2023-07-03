Турбулентность не опасна для самолетов и не влияет на безопасность полета. Ее можно сравнить с кочками на дорогах при поездке на наземном виде транспорта. Только ощущаются эти кочки гораздо серьезнее из-за того, что скорость самолета очень большая.

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Пассажиры часто тревожатся во время турбулентности, так как ощущают сильную тряску. Однако самый большой риск, связанный с этим явлением, — травмы. О том, как правильно вести себя при турбулентности, — в материале “Рамблера”.

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Как появляется турбулентность

Турбулентность появляется из-за ряда факторов, но чаще всего это происходит из-за того, что воздушные потоки движутся в разные стороны. Это такое же течение воздуха, как и в воде, и его не видно невооруженным взглядом, но с помощью специальных приборов их видят пилоты.

Чаще всего турбулентность появляется также в условиях перепада давления, поэтому ее можно ощущать во время взлета или посадки. Почти в 100% случаях самолет столкнутся с тряской при перелете над землей с разнообразным ландшафтом. Например, это происходит среди гор, лесов или над водой.

На рейсах, которые длятся менее четырех часов, пилоты могут предугадать турбулентность, поэтому заранее выстраивают маршрут облета. Однако в большинстве случаев в этом нет необходимости, так как тряска будет безопасна для полета.

Турбулентность — вопрос комфорта

Эту фразу часто повторяют авиационные эксперты. И это действительно так. Во время турбулентности многие пассажиры просыпаются, не могут спокойно поесть или заняться другими своими делами на борту. Если турбулентность ощущается слишком сильно, нужно соблюдать некоторые правила.

Если появилось табло с просьбой пристегнуть ремни, то нужно сесть на свое место и пристегнуться. Также не стоит употреблять в момент турбулентности горячие напитки. Если на вашем откидном столике осталась еда, то лучше доесть ее быстрее, а мусор отдать бортпроводникам.

Старайтесь не вставать со своего места, иначе повышается риск падения и травм. В случае сильной турбулентности прикрывайте голову, так как иногда багажные полки могут открыться и оттуда начинают падать рюкзаки, пакеты и другая ручная кладь. Если вы смотрите фильм или читаете книгу, то лучше оторваться, иначе может начаться головокружение и тошнота.