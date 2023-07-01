5 советов для тех, кто отправляется в круиз

Круиз — отличная возможность насладиться прекрасными морскими видами, а также посетить множество разных стран и городов всего за одну поездку. Чтобы это путешествие стало незабываемым, следует все тщательно спланировать.

© Unsplash

"Рамблер" делится советами, которые помогут провести отдых в круизе без лишних проблем.

Видео дня

Прибудьте в порт на день раньше

Не ориентируйтесь на время отправления лайнера из порта: пассажиров всегда собирают раньше. Но чтобы точно не опоздать, лучше прибудьте на место хотя бы за день до отбытия. Многие круизные лайнеры обычно отправляются в путь во второй половине дня, и даже если вы решите выехать в порт утром, то это не оградит вас от внезапных неприятностей: например, пробки или поломки машины.

Положите купальный костюм в ручную кладь

Перед тем как подняться на борт, вас встретят носильщики, которые заберут багаж. В номер чемоданы доставят в течение дня. Это удобно, поскольку можно не тащиться с тяжелыми сумками на регистрацию. Однако в первые часы на корабле вы не сможете воспользоваться вещами из чемодана. Поэтому обязательно положите в ручную кладь все необходимые вещи: не только лекарства и зарядное устройство для телефона, но и купальный костюм, шляпу, солнцезащитный крем. Другими словами, все, что позволит вам тут же отправиться веселиться.

Не забивайте свой багаж

Во время сбора багажа используйте этот трюк: сложите в кучу всю одежду, которую вы считаете нужной для круиза, а потом уберите половину обратно. Большинство вещей вам не понадобятся. Современные круизы — это повседневный отдых, в котором вы будете носить всего несколько нарядов. Если вещи испачкаются, то это не станет проблемой. На многих кораблях есть прачечные, в которых можно стирать вещи раз в несколько дней. Лучше оставьте место в вашем чемодане для сувениров из разных стран.

Возьмите с собой аптечку и предметы личной гигиены

Безусловно, на круизном лайнере есть солнцезащитный крем, аспирин или пластырь. Но их покупка обойдется вам дорого, потому что цены в магазинах на борту всегда очень высокие. Возьмите с собой специальный набор, где будут необходимые лекарства и предметы гигиены. Если они вам внезапно понадобятся, то не придется тратить баснословную сумму.

Пропустите шведский стол в первый день