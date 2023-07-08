Как не переплачивать за связь за границей

Всем начинающим путешественникам знакома ситуация, когда приезжаешь за границу и остаешься без денег на мобильном телефоне, оплачивая огромные счета за услуги связи.

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Чтобы этого избежать, можно купить местную сим-карту, но, если вы приехали ненадолго и не хотите заморачиваться с походом в салоны сотовой связи, сэкономить в поездке все равно можно. Как? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Подключите роуминг

В первую очередь надо заранее подключить роуминг в приложении своего мобильного оператора, чтобы внезапно не остаться совсем без связи за границей и не искать в панике места, где можно подключиться к Wi-Fi.

Включите режим экономии трафика

Приложения фоном скачивают данные и расходуют трафик, а вы переплачиваете за интернет и не понимаете, почему. В телефонах Xiaomi эта функция ограничена итак, а, вот, в других нужно это сделать самостоятельно. Чтобы включить режим экономии трафика в iPhone, нужно зайти в настройки, перейти в раздел "Сотовая связь", затем - "Параметры данных" и "Экономия данных". В телефонах Samsung необходимо также зайти в настройки, перейти в раздел "Подключения", затем - "Использование данных" и "Экономия трафика". Если у вас Huawei, зайдите в настройки, выберите "Беспроводные сети", затем -"Статистика трафика" и "Умная экономия трафика".

Выключите передачу данных

Если во время отпуска вы не планируете выходить в интернет, только иногда с отельного вай-фая, вы можете вообще выключить в настройках передачу данных. А чтобы плохой Wi-Fi не компенсировался за счет мобильного интернета, нужно отключить функцию "Помощь Wi-Fi" в разделе "Сотовая связь". В телефонах Samsung эта функция называется Intelligent Wi-Fi, в телефонах Huawei - Wi-Fi+, Xiaomi - "Помощник Wi-Fi".

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