Как выбрать чемодан: 5 важных правил

Верный спутник любого путешественника – чемодан. А главная его миссия – добраться до пункта назначения и доставить вещи владельца в целости и сохранности.

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На что стоит обратить внимание при выборе чемодана – в материале "Рамблера".

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Колесики

Вне зависимости от того, как часто вы путешествуете, будет оптимальнее обзавестись чемоданом, с которым комфортно путешествовать. Для этого он в том числе должен быть удобным при перемещении. И даже если багаж небольшой по размеру, его приятнее катить рядом с собой, нежели каждый раз брать в руки и таскать. Кроме того, наличие колесиков оценят и грузчики: по словам бывшего сотрудника аэропорта Ридерза Дайджеста, если у сумки есть четыре колеса, то ее можно спокойно протолкнуть по всей длине самолета. Это не только ускорит погрузку, но и будет более безопасно для самого багажа.

Ручки

Еще одна деталь, которая облегчает обращение с сумками, – ручки. В большинстве случаев они присутствуют на всех более или менее крупных чемоданах. Но прежде всего важно их качество, а если быть точнее – крепость. При выборе важно обратить внимание на шаткость ручек (точнее, ее отсутствие) и то, как они поднимаются и опускаются. Они не должны быть хлипкими и заедать.

Стенки

В-третьих, рекомендуется выбирать чемодан с жесткими стенками. Скорее всего, он будет весить на несколько килограммов больше, чем другие модели, однако в данном случае безопасность вещей превыше всего.

Замок

Некоторые сумки продаются с встроенными в них замками – это важная и полезная деталь, которая сохранит содержимое в безопасности и сбережет ваши нервы. Если прибегать к другому методу обеспечения сохранности чемодана и обматывать его пленкой каждый раз по приезде в аэропорт, на это потребуется дополнительное время и деньги. И даже если на багаже нет замка, не составит труда найти отдельный замок с ключом для него.

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