Инструкция: как быстро пройти досмотр в аэропорте

Приезжайте в аэропорт заранее. Посмотрите расписание. Если с вами вылетает много других международных рейсов, то лучше прибыль за 3-2,5 часа до вылета;

Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и сохраняйте бдительность. Довольно часто при скоплении людей в аэропортах открывают дополнительные очереди;

Выбирайте очередь, где нет детей, животных и пожилых. Обычно такие категории людей мешаются на досмотре и проходят его долго. Лучше всего встать в очередь, где стоит молодежь, она точно будет двигаться быстрее;

Возьмите в ручну кладу маленькую сумку, куда сможете сложить документы, деньги и вещи из карманов на досмотре. Туда же поместятся часы и ремень;

Однако не стоит переживать. Если правильно подготовиться к досмотру и четко выполнять все требования сотрудников аэропорта, можно достаточно быстро пройти в "чистую" зону. О том, как это сделать — в инструкции "Рамблера".