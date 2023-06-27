Инструкция: как быстро пройти досмотр в аэропорте
В пик летнего сезона в аэропортах всегда невозможно протолкнуться. Глядя на многочисленные очереди, многие люди нервничают из-за того, что боятся не успеть на посадку в самолет.
Однако не стоит переживать. Если правильно подготовиться к досмотру и четко выполнять все требования сотрудников аэропорта, можно достаточно быстро пройти в "чистую" зону. О том, как это сделать — в инструкции "Рамблера".
- Приезжайте в аэропорт заранее. Посмотрите расписание. Если с вами вылетает много других международных рейсов, то лучше прибыль за 3-2,5 часа до вылета;
- Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и сохраняйте бдительность. Довольно часто при скоплении людей в аэропортах открывают дополнительные очереди;
- Выбирайте очередь, где нет детей, животных и пожилых. Обычно такие категории людей мешаются на досмотре и проходят его долго. Лучше всего встать в очередь, где стоит молодежь, она точно будет двигаться быстрее;
- Возьмите в ручну кладу маленькую сумку, куда сможете сложить документы, деньги и вещи из карманов на досмотре. Туда же поместятся часы и ремень;
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- Строго следуйте требованиям сотрудников аэропорта. Выньте все из карманов, снимите часы и ремень;
- Если вы везете с собой ноутбук, заранее вытащите его и включите, сотрудники аэропорта имеют право проверить его работоспособность;
- Не нервничайте. Если сотрудник аэропорта попросил вас сделать что-то дополнительно, выполните его просьбу, это займет у вас не так много времени;
- Если ситуация экстренная и вы сильно опаздываете, попросите людей в очереди вас пропустить. Как правило, в аэропорте все доброжелательны и соглашаются пропустить опаздывающих.
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