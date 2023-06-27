Как выспаться в самолете: 5 важных правил

Перелет – отличная возможность выспаться и набраться сил. Особенно, если он длительный или, например, вы летите ночным рейсом. Однако далеко не всегда в самолетах царит спокойная атмосфера, которая позволила бы наслаждаться просмотром сновидений.

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О том, как выспаться на высоте птичьего полета вне зависимости от обстановки, – в материале "Рамблера".

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Место

Важно выбрать наиболее комфортное место в самолете. Во-первых, не стоит располагаться в хвосте судна, так как в этой зоне турбулентность ощущается сильнее всего. Оптимальный вариант – ряды по середине. Во-вторых, логичнее всего будет разместиться у окна. Можно прислониться к нему, подложив под голову подушку или мягкую одежду. К тому же, так получится избежать лишних беспокойств со стороны соседей, которым в любое время может понадобиться встать и выйти в проход.

Маска

Маска для глаз – полезный аксессуар для сна, который не занимает много места в сумке. Она блокирует лишний свет, позволяют быстрее уснуть и повышают качество вашего сна. Отдавать предпочтение рекомендуется маскам из натуральных тканей, которые достаточно плотно прилегают к лицу, но не вызывают дискомфорта во время носки.

Ремень

Не забудьте застегнуть ремень безопасности перед сном и сделать это таким образом, чтобы бортпроводники могли его видеть. Персонал воздушного судна без особого удовольствия пробуждает пассажиров, которые не следуют правилам безопасности, и все же они не могут самостоятельно застегивать на вас ремень.

Стол

Столик, предназначенный для удобного приема пищи, может послужить в качестве точки опоры для вашей головы. Если положить на него мягкие вещи или подушку, то спать будет более или менее удобно. Этот вариант, скорее, подходит для тех, кому совсем тяжело уснуть в сидячем положении.

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