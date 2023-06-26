Где комфортнее сидеть в эконом-классе

Экономический класс самолета — не самый комфортный способ передвижения на далекие расстояния. На таких креслах тяжело спать, постоянно затекают ноги и места в целом не так много. Поэтому путешественники ищут самые комфортные места в самолетах для того, чтобы полет прошел спокойно.

© Unsplash

Наличие комфортных мест может отличаться в связи с модификацией самолета. Поэтому обратите внимание на карту воздушного судна при выборе места на регистрации. О том, где лучше всего сидеть в эконом-классе, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

У аварийного выхода

Если вы летите семьей с детьми, то вас вряд ли посадят у аварийного выхода, так как в случае ЧП бортпроводники попросят о помощи. Как правило, здесь сидят молодые мужчины и женщины без детей или те, кто доплатил за более комфортное место.

Места у аварийного выхода отличаются наличием пространства для ног. Поэтому здесь вы сможете не только откинуть спинку кресла, но и вытянуть ноги, чтобы они не затекали.

В передней части салона

Такие места расположены сразу за бизнес-классом. Однако за них, как правило, нужно будет доплатить. Сюда могут сесть семьи с детьми, так как нет аварийного выхода, а опции здесь такие же: можно откинуть спинку кресла и есть пространство для того, чтобы вытянуть ноги.

Кроме того, те, кто сидят здесь, получают большой выбор еды и напитков, так как бортпроводницы начинают возить тележки с начала самолета.

В проходе

Если место у аварийного выхода или за бизнес-классом получить не удалось, то остается всего одна опция — место в проходе. В этом случае не надо поднимать с мест других пассажиров, если вы захотите выйти, поэтому можно спокойно встать и походить по самолету, если затекли ноги.

Еще одно преимущество заключается в том, что ноги можно вытянуть в проход после того, как бортпроводники пройдут с тележками с напитками и едой.

Кроме того, если вы не хотите контактировать со своими соседями по ряду, можно отодвинуться чуть ближе к подлокотнику у прохода — так вас точно никто не заденет локтем и не положит голову на ваше плечо.