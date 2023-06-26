Какие места выбрать в поезде: видео

Для многих дорога в поезде – это что-то сродни романтики, а для некоторых – вынужденная необходимость. Чтобы дорога не стала для вас пыткой, имеет смысл более тщательно подойти к вопросу выбора места в поезде.

Многие уверены, что верхние полки – крайне неудобный вариант, как и боковые в плацкартах, однако это не всегда так – все зависит от времени поездки и ваших предпочтений.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик на эту тему, который опубликовал пользователь с ником @pawel_life. Мужчина рассказал, какие места и в каких случаях лучше выбирать в поезде и почему.

Например, у нижней полки тоже есть свои минусы, о которых многие из нас даже не задумываются.

Подробнее смотрите в видео.