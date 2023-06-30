Люди довольно часто становятся жертвами мошеннических туристических компаний, которые не оказывают все свои услуги в надлежащем объеме. Поэтому перед тем, как оплачивать путевку, лучше проверить агента или компанию на предмет мошенничества.

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О том, как не нарваться на мошенников при бронировании тура, — в материале “Рамблера”.

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Выбор туроператора

Лучше всего выбирать туроператора через знакомых. Подумайте, возможно, у ваших друзей или членов семьи есть знакомые, которые работают в турагентствах. Или они сами недавно ездили в отпуск и могут вам порекомендовать кого-то. В таком случае туроператор будет надежным. Однако, если через знакомых найти не получается, то ищите на сайтах компаний. Тогда проверка должна быть более тщательной.

Почитайте отзывы

Довольно часто туристы пишут отзывы не только об отелях, но и о туроператорах. И это — ключевой момент поиска. Однако стоит помнить, что если вы видите много негатива, то это — нормально, так как люди редко пишут отзывы с благодарностями на услуги, а на плохое жалуются чаще.

Выделите ключевые негативные тезисы, с которыми выступают путешественники, и проанализируйте, готовы ли вы с ними мириться. Например, случается такое, что именно этот туроператор попадает под овербукинг — готовы ли вы сменить отель в случае проблем или подождать номер. Если вы видите негативные отзывы и откровенное мошенничество, то покупать тур, конечно же, не стоит.

Проверьте компанию

Чтобы проверить туроператора или агентство, достаточно его загуглить. Это даст вам много информации. Например то, как давно компания работает на рынке и то, кому она принадлежит. Также можно узнать партнеров-туроператоров, с которыми работает агентство. Если вы сомневаетесь, еще раз проверьте все официальные сайты и соцсети компании — насколько они активны и как часто публикуют новости и какие-то нововведения компании.

Внимательно читайте договор

Перед тем, как оплачивать путевку, агент или оператор обязаны выдать вам договор. Как правило, они типовые для каждой компании, но его все равно стоит обязательно и внимательно прочитать. Особенно те пункты, которые касаются оплаты, возврата средств и форс-мажоров.

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