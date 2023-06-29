Крупная зарубежная авиакомпания планирует начать полеты в Россию

С 2025 года авиакомпания Emirates может начать отправлять самолеты в регионы России и страны СНГ. Об этом сообщила АТОР .

К назначенной дате у перевозчика появятся самолеты Airbus A350, которые характеризуются меньшей вместимостью. Их можно будет использовать на локальных маршрутах, объяснил директор офиса авиакомпании Emirates в России и СНГ Вадим Бесперстов.

Emirates работает на российском рынке с 2003 года. Три раза в день ее самолеты отправляются в Дубай из Москвы и один раз в сутки из Санкт-Петербурга. У лайнеров вместительные салоны с большим количеством кресел для пассажиров первого и бизнес-классов.