Опасная еда: каких продуктов стюардессы избегают в полете

Многие авиакомпании во время полетов предлагают те или иные блюда: где-то меню весьма ограниченное, а где-то пассажиры могут насладиться самыми разнообразными опциями.

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Однако примечательно, что сами стюардессы зачастую отказываются от еды, которую предлагают пассажирам. И на то у них есть несколько веских причин. Об этом рассказали стюардессы Уитни и Жаклин в TikTok.

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Подробнее о продуктах, которых нет в рационе бортпроводниц во время полета – в материале "Рамблера".

Кофе и чай

Горячая вода для приготовления кофе и чая в самолетах водопроводная. Подавляющее число современных моделей самолетов оборудованы собственным герметичным водопроводом с рециркуляцией. Перед полетом туда заливается питьевая вода, но узнать, как часто обслуживается водопровод и каким образом очищаются трубы данной системы, обычный пассажир не может. Стюардессы тоже на всякий случай отказываются от чая и кофе. К тому же эти напитки провоцируют обезвоживание, а на борту и без того дефицит влаги.

Закуски

Соленые орехи, оливки, сухарики, чипсы... авиакомпании в полетах часто предлагают полакомиться этими снеками. Но бортпроводницы отказываются от подобных перекусов. Дело в том, что соленые закуски содержат большое количество натрия, который задерживает воду в организме и провоцирует жажду.

Из-за чрезмерной потери влаги организмом могут возникать даже проблемы с кишечником – согласитесь, это отнюдь не то, с чем хочется столкнуться в путешествии и уж тем более на работе, если речь идет о стюардессах.

Горячие блюда

Из-за низкого давления многие продукты на борту самолета имеют менее интенсивный вкус. Чтобы еда была более вкусной, в самолетную еду добавляют в разы больше соли и специй.

Стюардессы также стараются избегать больших кусков мяса в самолете – все дело в том, что разогреть равномерно все порции в печи авиалайнера практически невозможно.

А что едят стюардессы

Переживать за то, что бортпроводницы голодают на работе, не стоит. На самом деле их питание также весьма разнообразное.