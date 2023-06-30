Опасная еда: каких продуктов стюардессы избегают в полете
Многие авиакомпании во время полетов предлагают те или иные блюда: где-то меню весьма ограниченное, а где-то пассажиры могут насладиться самыми разнообразными опциями.
Однако примечательно, что сами стюардессы зачастую отказываются от еды, которую предлагают пассажирам. И на то у них есть несколько веских причин. Об этом рассказали стюардессы Уитни и Жаклин в TikTok.
Подробнее о продуктах, которых нет в рационе бортпроводниц во время полета – в материале "Рамблера".
Кофе и чай
Горячая вода для приготовления кофе и чая в самолетах водопроводная. Подавляющее число современных моделей самолетов оборудованы собственным герметичным водопроводом с рециркуляцией. Перед полетом туда заливается питьевая вода, но узнать, как часто обслуживается водопровод и каким образом очищаются трубы данной системы, обычный пассажир не может. Стюардессы тоже на всякий случай отказываются от чая и кофе. К тому же эти напитки провоцируют обезвоживание, а на борту и без того дефицит влаги.
Закуски
Соленые орехи, оливки, сухарики, чипсы... авиакомпании в полетах часто предлагают полакомиться этими снеками. Но бортпроводницы отказываются от подобных перекусов. Дело в том, что соленые закуски содержат большое количество натрия, который задерживает воду в организме и провоцирует жажду.
Из-за чрезмерной потери влаги организмом могут возникать даже проблемы с кишечником – согласитесь, это отнюдь не то, с чем хочется столкнуться в путешествии и уж тем более на работе, если речь идет о стюардессах.
Горячие блюда
Из-за низкого давления многие продукты на борту самолета имеют менее интенсивный вкус. Чтобы еда была более вкусной, в самолетную еду добавляют в разы больше соли и специй.
Стюардессы также стараются избегать больших кусков мяса в самолете – все дело в том, что разогреть равномерно все порции в печи авиалайнера практически невозможно.
А что едят стюардессы
Переживать за то, что бортпроводницы голодают на работе, не стоит. На самом деле их питание также весьма разнообразное.
Во время полета стюардессы предпочитают употреблять блюда, богатые нежирным белком, а также цельные фрукты и овощи. Все эти продукты нормализуют перистальтику кишечника и заботятся о том, чтобы водный баланс организма оставался в норме.