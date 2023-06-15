Вежливые привычки, которые раздражают стюардесс
Бортпроводники всегда улыбчивы, любезны и готовы прийти на пассажирам на помощь. Однако не стоит забывать, что любая работа может вызвать сложности, особенно, если вы находитесь на высоте нескольких километров над землей.
"Рамблер" расскажет, от каких вежливых, на первый взгляд, привычек стоит отказаться на борту самолета и почему.
По словам самих стюардов, не стоит делать замечание другому пассажиру самостоятельно. К примеру, если вы заметили нетрезвого соседа, который странно себя ведет либо просто, например, громко разговаривает, и вас это раздражает, лучше нажать на кнопку вызова бортпроводника и сообщить об этом ему. Все люди разные, и некоторые могут неправильно среагировать на слова и повести себя агрессивно. В то время как экипаж воздушного судна тщательно обучается и подготавливается к самым различным ситуациям.
Во-вторых, не следует предлагать помощь стюарду, который загружает ручную кладь в отсек над сиденьями. Как объяснила сотрудница крупной американской авиакомпании, персонал не может передавать личные вещи одних пассажиров в руки другим.
Периодически путешественники считают уместным не устно позвать бортпроводника, а притронуться к нему: например, дернуть за рукав или прикоснуться к руке. Во-первых, любому человеку может не понравиться нарушение личных границ. Во-вторых, такое вроде бы незначительное действие способно отвлечь или напугать сконцентрированного сотрудника, который в этот момент, допустим, наливает кипяток или несет что-то тяжелое. В-третьих, подобное касание можно попросту принять за буйность или агрессию.
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