Вежливые привычки, которые раздражают стюардесс

Бортпроводники всегда улыбчивы, любезны и готовы прийти на пассажирам на помощь. Однако не стоит забывать, что любая работа может вызвать сложности, особенно, если вы находитесь на высоте нескольких километров над землей.

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"Рамблер" расскажет, от каких вежливых, на первый взгляд, привычек стоит отказаться на борту самолета и почему.

По словам самих стюардов, не стоит делать замечание другому пассажиру самостоятельно. К примеру, если вы заметили нетрезвого соседа, который странно себя ведет либо просто, например, громко разговаривает, и вас это раздражает, лучше нажать на кнопку вызова бортпроводника и сообщить об этом ему. Все люди разные, и некоторые могут неправильно среагировать на слова и повести себя агрессивно. В то время как экипаж воздушного судна тщательно обучается и подготавливается к самым различным ситуациям.

Во-вторых, не следует предлагать помощь стюарду, который загружает ручную кладь в отсек над сиденьями. Как объяснила сотрудница крупной американской авиакомпании, персонал не может передавать личные вещи одних пассажиров в руки другим.

Периодически путешественники считают уместным не устно позвать бортпроводника, а притронуться к нему: например, дернуть за рукав или прикоснуться к руке. Во-первых, любому человеку может не понравиться нарушение личных границ. Во-вторых, такое вроде бы незначительное действие способно отвлечь или напугать сконцентрированного сотрудника, который в этот момент, допустим, наливает кипяток или несет что-то тяжелое. В-третьих, подобное касание можно попросту принять за буйность или агрессию.