Где на самом деле должна лежать ручная кладь

Правила авиационной безопасности регулируют все: начиная от состояния пассажиров на борту и заканчивая тем, куда они должны класть личные вещи. Многие авиакомпании дополнительно проверяют ручную кладь пассажира, так как на нее может не остаться места. Чаще всего подобное практикуется среди компаний-лоукостеров.

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О том, где на самом деле должен храниться ваш багаж, согласно правилам авиационной безопасности, — в материале “Рамблера”.

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Полки над креслами

На эти полки стоит класть крупногабаритный багаж, который не пригодится вам в полете. Как правило, туда можно положить небольшие чемоданы, пакеты с сувенирами, которые вы купили после досмотра, спортивные сумки, рюкзаки и многое другое.

И если вы злитесь, что другие пассажиры положили чемодан на полку, расположенную над вами, то они имеют на это полное право. Большинство людей так торопятся сесть в самолет, потому что боятся, что для их ручной клади не хватит места. Поэтому класть багаж можно на любую свободную полку. Главное, чтобы вы смогли до нее добраться после посадки самолета.

Под переднее и заднее сидение

Куда класть сумку, под переднее или заднее сидение — ответ зависит от модификации самолета и кресел. В некоторых моделях предусмотрено место для багажа под передним сиденьем. В других — под задним. Сюда можно положить рюкзаки, небольшие сумки и багаж, который понадобится вам в полете. Например, если вы везете с собой ноутбук или планшет для просмотра фильмов в самолете, то положите его под сидение. Так вы будете иметь к нему быстрый доступ.

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