Что нужно проверить в номере отеля сразу после въезда
При въезде в отель первым делом хочется сходить в душ после дороги, поесть и бежать отдыхать. Однако не стоит сразу же заваливаться на кровать и делиться в социальных сетях фотографиями из поездки. Для начала нужно проверить отельный номер на чистоту и соответствие стандартам проживания.
О том, как это правильно сделать, — в материале “Рамблера”.
Постельное белье
Обязательно снимите покрывало и проверьте постельное белье на предмет чистоты, грязи, мусора и разводов. Если вам показалось, что белье несвежее, то можно сразу же обратиться на ресепшен и попросить горничную сменить грязное постельное белье. В большинстве случаев администрация отеля соглашается выполнить просьбу постояльца. Не всегда отель добросовестно относится к чистоте и новизне постельного белья. Будет неприятно обнаружить пятно на подушке перед сном.
Полотенца
Проверьте, есть ли в вашем номере все полотенца. По два на каждого человека, плюс одно для ног в каждую из ванных комнат. Этот регламент должен быть выполнен, так как он действует для всех гостиниц. Нужно проверить, есть ли все полотенца и то, насколько они чистые. В случае, если полотенец будет не хватать, вас могут обвинить в краже. Если они будут грязные, можно также попросить горничную их сменить.
Техника
Проверяйте, насколько рабочая в номере техника. Телефон, телевизор, электрический чайник, кондиционер. Если вы позаботитесь об этом вечером, то есть риск, что всю ночь вам придется провести без кондиционера. Уже на следующий день мастер придет к вам и все починит. А если вы ни разу за отпуск не включите телевизор, при выезде вас могут обвинить в его поломке. Чтобы избежать всего этого, нужно проверить, работает ли техника в номере, заранее. Так вы убережете себя от неприятностей.
Хрупкие предметы
Нередко в качестве декора используются хрупкие вазы, картины, ветхие ковры и многое другие. Некоторые отели зарабатывают на том, что при выезде обманывают туристов и говорят им о том, что они откололи кусок вазы/сервиза или испортили картину. Доказать обратное не получится, поэтому путешественники дополнительно платят за то, чего они не делали.