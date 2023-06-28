6 опасностей для здоровья, с которыми можно столкнуться в отпуске

Долгожданный отпуск наконец наступил, и последнее, чего вы хотите — подхватить какую-нибудь инфекцию. Однако риск заболеть прямо во время отдыха все еще есть.

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The Sun перечислили шесть опасностей для вашего здоровья и способы их избежать.

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Аэропорты

Поскольку в аэропортах всегда много людей, именно там таятся различные опасности для здоровья. Не забывайте, что ваш паспорт и багаж досматривают несколько разных сотрудников.

«Прикосновения к поверхностям, пользование общественными туалетами и нахождение слишком близко рядом с другими людьми может привести к распространению бактерий, поэтому важно соблюдать правила гигиены», — рассказал доктор Дональд Грант из The Independent Pharmacy.

Чтобы не заболеть и не подхватить кашель, простуду или кишечную инфекцию, в аэропорту нужно регулярно мыть руки или использовать дезинфицирующее средство.

Самолеты

Безусловно, в самолетах тоже много микробов. Но главное отличие от аэропорта заключается в том, что в самолете вы находитесь рядом с другими людьми все время.

«Часто в одном самолете находится много людей с разных уголков мира. Это означает, что на ваш организм будут воздействовать различные вирусы и микробы, к которым вы попросту не привыкли», — отметила доктор Прити Дэниел.

А еще плохая новость заключается в том, что если ваш сосед простужен, то и вы, вероятно, заболеете.

Стоит следить за чистотой поверхностей, к которым вы прикасались: подлокотников и столиков. Их лучше протереть антибактериальной салфеткой. Мойте и дезинфицируйте руки во время полета, особенно перед едой и питьем, а также после посещения туалета.

Отели

Номер отеля тоже не может быть полностью безопасен от микробов. Эксперты советуют обязательно протереть поверхности — в том числе пульт от телевизора. Кроме того, не следует пить из стаканов и кружек, которые вам оставили в номере, предварительно не вымыв их.

Рестораны

Обратите внимание на то, вытирают ли в ресторане столы, а также на внешний вид скатертей, столовых приборов и бокалов. Проследите, чтобы на ваши блюда не садились мухи, поскольку именно эти насекомые разносят болезнетворные микроорганизмы. Загрязненная пища или вода могут подвергнуть вас риску заражения гепатитом А и брюшным тифом.

Никогда не пейте воду из-под крана, если вы не уверены в ее чистоте. Стоит также остерегаться продуктов, которые мыли в этой воде. Фрукты, которые мы чистим сами, есть безопасно.

Полотенца

Во время отпуска важно менять полотенце как минимум раз в два дня, особенно если вы берете его с собой на пляж или в бассейн. В этих местах полотенце пачкается намного сильнее, чем дома, а излишняя сырость влияет на размножение бактерий и появление неприятного запаха.

Купальник

Если у вас нет чистого нижнего белья на смену, когда вы идете купаться, важно стирать купальник между заходами в воду. Рост бактерий может сделать девушек уязвимыми для инфекций вроде бактериального вагиноза или молочницы.