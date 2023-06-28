5 вещей, которые туристы постоянно забывают в поездках

Сложно найти человека, который никогда не забывал ничего в поездках. Но у каждого потери разные – кто-то случайно забывает любимый крем для рук в номере отеля, а кто-то оставляет в поезде дорогой фотоаппарат.

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Так или иначе, существуют вещи, которые туристы забывают чаще всего. Именно за ними стоит следить особенно тщательно – конечно, если они вам дороги.

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Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

Солнцезащитные очки

Хорошие солнцезащитные очки стоят недешево, поэтому очень обидно будет потерять их в разгар путешествия. Чаще всего туристы расстаются с очками, забывая их в кафе, на пляжах или в самолетах. Очки легко упустить из виду, ведь их вес практически не ощущается, поэтому стоит быть внимательнее.

Кошелек

К кошельку мы, как правило, относимся с особой бдительностью. Но порой расслабляемся, и вот его уже нет. Следите за тем, чтобы бумажник не украли на оживленной улице. А если решите оставить кошелек с деньгами в отеле, обязательно положите его в сейф – шанс, что вас решит обокрасть горничная не высок, но злоумышленники все же могут пробраться в номер.

Украшения

Из-за того, что украшения обычно довольно мелкие, потерять их особенно легко. Любимое кольцо может соскользнуть в море, а подвеска порваться на ходу, и вы даже не заметите этого. Во избежание подобных ситуаций, надевайте украшения, только если действительно чувствуете в этом необходимость – например, вечером во время похода в ресторан.

Личная техника

Многие люди не мыслят отпуска без ноутбука. Как минимум, потому что гаджет позволяет скоротать время в полете или включить вечером в отеле любимый фильм. Но потеря ноутбука может влететь в копеечку, поэтому нужно проявлять бдительность. В номере отеля ноутбук также лучше хранить в сейфе. Кроме того, постарайтесь не брать компьютер с собой на пляж или в заведения, чтобы не забыть его случайно.

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