Какие вещи в номере отеля не стоит трогать руками

В отелях постоянно проводят уборку, однако назвать комнаты стерильными нельзя. Горничные физически не успевают дезинфицировать номера после каждого постояльца, да и подобная услуга будет дорого стоить. Поэтому в гостиницах есть регламенты для уборки, которые ясно дают понять, что лучше не трогать в номере лишний раз. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Покрывало

Покрывало есть в каждом номере отеля и лежит на каждой кровати. Дотронуться до него стоит лишь раз, чтобы убрать его с постели, так как покрывала носят в химчистку крайне редко. По регламенту, их не нужно стирать после каждого постояльца, при этом их постоянно кидают на пол и садятся в одежде после долгой дороги.

Мебель и декор

Мягкая мебель и декор также нуждаются в химчистке, но отельеры не тратят деньги на то, чтобы приводить их в порядок после каждого гостя. Там легко может оказаться грязь после приемов пищи, туда всегда складывают грязную одежду. Если вы не хотите думать о том, сколько людей в грязных брюках сидело здесь перед вами, лучше не пользоваться креслами и не лежите лицом на декоративных подушках.

Чайник

Чашки и ложки тщательно моют во всех отелях, а про чайники забывают абсолютно все. Зато некоторые гости даже стирают в чайнике свое нижнее белье и готовят еду. Поэтому не стоит пользоваться чайником, если он изначально не выглядит очень чистым.

Пульты и кондиционеры

Когда горничные проводят уборку в номерах, то не всегда протирают эти предметы, так как пыль на них неочевидна. Кондиционер и вовсе лучше не включать, потому что там грязь скапливается внутри. Только представьте, сколько там скопилось микробов и бактерий!

Вещи в душевой