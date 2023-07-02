5 способов совместить работу с путешествиями
Совмещать работу и путешествия — мечта многих людей, однако не все из нас могут вести такой образ жизни. Но даже из этой ситуации есть выход.
«Рамблер» рассказывает, что поможет не откладывать долгожданное путешествие даже во время работы.
Совершите короткую поездку на выходные в места неподалеку
Не всегда нужно брать недельный отпуск на работе, чтобы отправиться в путешествие. Вы можете поехать отдыхать на выходные после рабочей недели. Для этого хорошо подойдут однодневные поездки в города, куда можно попасть на электричке. Хотя 48 часов не всегда достаточно для полноценного путешествия, этого точно хватит, чтобы развеяться. Осмотритесь и найдите те места, которые находятся всего в нескольких часах езды, чтобы вы могли отправиться туда в пятницу вечером и вернуться домой до понедельника.
Составьте список свободных дней
Отметьте в календаре все ваши свободные дни: отпуск, выходные, праздники. Это поможет вам удобно организовать ближайшие небольшие поездки. Кроме того, этот календарь даст вам возможность спланировать и большие путешествия, причем на несколько месяцев вперед.
Работайте в нескольких местах
Когда вы ищете работу, попробуйте устроиться в ту компанию, у которой есть филиалы в разных городах и странах. В этом случае вы можете попросить перевести вас в другое место, что с легкостью превратится в новое путешествие.
Станьте фрилансером
Будучи фрилансером, вы можете сами решать, когда будете отдыхать, а когда — работать. К примеру, после окончания очередного проекта у вас появится возможность устроить себе отпуск и отправиться в долгожданную поездку.
Выберите работу, которую можно выполнять на ходу
В наши дни любое дело можно перенести в онлайн. Поэтому если до сих вы сидели в офисе, то попробуйте сменить деятельность и начать работать удаленно. А затем просто соберите чемоданы и возьмите работу с собой в путешествие. Самое лучшее в цифровом кочевничестве — это то, что вы можете одновременно тратить время на освоение новых навыков и заниматься любимым делом.