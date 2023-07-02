5 способов совместить работу с путешествиями

Совмещать работу и путешествия — мечта многих людей, однако не все из нас могут вести такой образ жизни. Но даже из этой ситуации есть выход.

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«Рамблер» рассказывает, что поможет не откладывать долгожданное путешествие даже во время работы.

Совершите короткую поездку на выходные в места неподалеку

Не всегда нужно брать недельный отпуск на работе, чтобы отправиться в путешествие. Вы можете поехать отдыхать на выходные после рабочей недели. Для этого хорошо подойдут однодневные поездки в города, куда можно попасть на электричке. Хотя 48 часов не всегда достаточно для полноценного путешествия, этого точно хватит, чтобы развеяться. Осмотритесь и найдите те места, которые находятся всего в нескольких часах езды, чтобы вы могли отправиться туда в пятницу вечером и вернуться домой до понедельника.

Составьте список свободных дней

Отметьте в календаре все ваши свободные дни: отпуск, выходные, праздники. Это поможет вам удобно организовать ближайшие небольшие поездки. Кроме того, этот календарь даст вам возможность спланировать и большие путешествия, причем на несколько месяцев вперед.

Работайте в нескольких местах

Когда вы ищете работу, попробуйте устроиться в ту компанию, у которой есть филиалы в разных городах и странах. В этом случае вы можете попросить перевести вас в другое место, что с легкостью превратится в новое путешествие.

Станьте фрилансером

Будучи фрилансером, вы можете сами решать, когда будете отдыхать, а когда — работать. К примеру, после окончания очередного проекта у вас появится возможность устроить себе отпуск и отправиться в долгожданную поездку.

Выберите работу, которую можно выполнять на ходу