Как собрать чемодан, если ничего не помещается: инструкция
Если вы летите в долгий отпуск с семьей и хотите взять с собой вещи для каждого в одном чемодане, это может быть проблемой. И речь идет не только о перевесе, но и о размерах чемодана.
Однако с помощью правильных техник можно разложить все вещи так, чтобы они поместились в один багаж. О том, как это сделать — в инструкции “Рамблера”.
- Освободите чемодан от мусора. Выбрасывайте все, что осталось от предыдущих поездок: брошюры, билеты, упаковки от еды и все остальное. Все это занимает дополнительное место в чемодане.
- Первыми укладывайте крупные вещи. Все, что занимает много места: обувь, пуховики, толстовки и джинсы.
- Складывайте все по принципу матрешки. Если у вас есть мелкие вещи, то их можно положить внутрь крупных. Например, в обувь можно свернуть несколько пар носков. В капюшон толстовки поместятся пара футболок и маек. Смотрите в чемодан и заполняйте все свободное место. Некоторые вещи также можно положить в карманы одежды.
- Сворачивайте вещи. Не складывайте их так, как вы делаете это в обычном шкафу, их нужно сворачивать “трубочкой”. Так они будут менее объемными.
- Вся косметика должна быть travel-формата. Отдельные средства можно докупить в мини-формате или приобрести небольшие бутылочки для шампуней и гелей для душа. Кстати, некоторые уходовые средства бывают унисекс, поэтому подойдут вам и партнеру.
- Все мелкое добавляйте в конце. Украшения, декоративную косметику, блистеры с лекарствами и прочие мелкие вещи кладите в конце. Для них точно будет место в чемодане.
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