Как сохранить вещи свежими в долгой поездке

Сборы вещей в дорогу – дело ответственное и не всегда простое. Вне зависимости от цели поездки хочется как можно дольше сохранять одежду в свежем состоянии. Однако не во всех гостиницах можно бесплатно воспользоваться услугами прачечной и разгладить вещи утюгом на нужном режиме и в определенное время дня или ночи.

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"Рамблер" расскажет о четырех лайфхаках, которые помогут продлить жизнь одежде в долгой поездки и комфортно себя в ней ощущать.

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Скручивание

Согласно распространенному мнению, если скручивать одежду в так называемые рулоны, а не складывать ее, то она меньше помнется. Это объясняется тем, что ролики не оставляют после себя отчетливые линии складывания, которые впоследствии приходится разглаживать. Еще один плюс: при использовании такой методики в чемодан поместится больше вещей.

Бумага

Для дополнительного спокойствия не будет лишним воспользоваться папиросной бумагой. Прежде чем скручивать вещи, потребуется взять бумагу и разложить ее на предмете одежды. Такой дополнительный слой не позволит ткани помяться.

Пар

Если же по приезде будут обнаружены складки на вещах, а возможности воспользоваться утюгом или отпаривателем не будет, то последний можно воссоздать самостоятельно. Схема действий следующая: возьмите вещь, разместите ее на вешалке и повесьте в ванную комнату – желательно, как можно ближе к душевой. Пока вы будете принимать душ, заломы на одежде расправятся. Однако стоит учитывать, что этот лайфхак применим только к не критично измятым вещам: надеяться на чудо не стоит.

Мыло

И, наконец, в чемодан можно положить ароматное сухое мыло. Оно будет пропитывать вещи приятным запахом и придаст им свежести. Главное выбрать комфортный для вас аромат: если он будет слишком резкий или, например, чересчур сладкий, то носка вещей может вызвать неприязнь и даже головную боль.

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