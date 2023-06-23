В каком отеле не стоит останавливаться: 3 красных флага

Место, в котором вы остановитесь во время путешествия, может сыграть большую роль во всей поездке. Если отель комфортный, чистый и красивый, то воспоминания о нем останутся исключительно приятными. Но если в гостинице будут выявлены какие-либо недостатки, особенно значительные, то это способно омрачить позитивные впечатления от путешествия.

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"Рамблер" расскажет, на что обратить внимание при выборе гостиницы, чтобы впоследствии о нем не пожалеть.

Фотографии

По словам соучредителя турагентства Boutique Travel Advisors Джанет Семеновой, отели с хорошей репутацией, которым нечего скрывать, размещают профессиональные, но не слишком отредактированные фотографии. В то время как гостиницам, чьи иллюстрации выглядят неестественно и слишком обработанными, как правило, есть что скрывать от отдыхающих. В этой связи важно ориентироваться не только на информацию с официального сайта самого отеля или платформы онлайн-бронирования, а на снимки, сделанные туристами. Например, можно найти геолокацию гостиницы в социальных сетях и просмотреть выложенные по ней публикации.

Отзывы

При выборе места отдыха многие, как правило, ориентируются на отзывы о нем. Если оценки отсутствуют либо их очень мало, то уже стоит насторожиться. Однако если их много, и большая часть представляет собой восторженные похвалы, то в данном случае следует обращать внимание на дату их опубликования. Даже если когда-то в отеле были созданы все условия для комфортного времяпрепровождения, к настоящему моменту они могли измениться. Поэтому важно прислушиваться к отчетам отдыхающих, выложенным, к примеру, в течение последней недели или месяца.

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