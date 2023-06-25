5 способов быстро накопить на путешествие

Многие отказываются путешествовать: боятся, что финансово не потянут. Но есть способы, которые помогут съездить в желанное путешествие. Вы сможете отдохнуть, даже если не будете занимать у друзей деньги или искать подработки.

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Подробнее о том, как быстро накопить деньги на отдых, — в материале «Рамблера».

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Сократите ненужные расходы

Вам необходимо правильно расставить приоритеты. Откажитесь от билета на фильм, о котором вы забудете уже через день, или нового блокнота. Даже ежедневный кофе на вынос может влететь вам в копеечку. Чтобы сократить свои расходы, необходимо отслеживать, сколько вы тратите в день. Существует множество приложений, которые помогут в этом. Все что вам нужно — ввести в них данные о своих расходах. Вы можете делать это в конце дня или сразу после очередной покупки.

Создайте финансовый план

Одного желания сэкономить недостаточно. У вас должен быть конкретный план действий. Сядьте и посмотрите на свои расходы и доходы. Определите свои расходы и рассчитайте сумму, которую вы сможете отложить. Откройте еще один счет и попросите банк перекидывать туда переводы, как только приходит зарплата. Так у вас даже не возникнет соблазна потратить лишние деньги.

Продайте ненужные вещи

Найдите вещи, которые можно перепродать и заработать на этом немного денег. Порывшись в своем шкафу, вы, вероятно, найдете много вещей, о существовании которых уже давно забыли. Сейчас существует множество сайтов и приложений, которые помогут продать вещи без особых усилий. Просто сделайте несколько красивых фотографий, назначьте цену и ждите предложений.

Ищите выгодные предложения вокруг

Прежде чем отправиться за покупками, просмотрите сайты различных супермаркетов и магазинов. Вы можете обнаружить, что растительное масло, которое обычно покупаете в магазине рядом с домом, стоит в два раза дешевле на соседней улице. А еще вы внезапно можете узнать, что на следующей неделе будет распродажа.

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