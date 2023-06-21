Летний отпуск — один из самых долгожданных. Теплое море, пляж и загар — вот главные составляющие этого отдыха. Однако наслаждаться теплой водой в море можно не всем. Одним можно переждать облегчение состояния, но другим отпуск придется отменять или переносить.

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О том, кому нельзя купаться в море, — в материале “Рамблера”.

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В состоянии опьянения

Категорически запрещено купание в море людям в состоянии алкогольного опьянения. В случае чрезвычайной ситуации они не смогут быстро среагировать на угрозу и продумать план эвакуации и спасения. Кроме того, существует большой риск потерять сознание в воде. Это связано с перепадами давления. Дело в том, что при употреблении спиртного давление у человека повышается, сосуды расширяются. В прохладной воде сосуды сужаются, давление падает. Резкий перепад давление может стать причиной потери сознания в воде, а также более серьезных приступов: инфаркта и инсульта.

Болезни ушей

Людям с заболеваниями ушей также не рекомендуется купаться. Есть риск занести инфекцию в случае повреждения барабанных перепонок, так как соленая вода из моря не стерильна. Если в среднее ухо попадет холодная вода, то есть риск раздражения ушных каналов, а это провоцирует головокружения, потерю равновесия и дизориентацию. Все это может привести к чрезвычайной ситуации в воде.

Инфекционные и воспалительные заболевания

Запрещается купаться в море людям, которые страдают инфекционными или воспалительными заболеваниями. Это может негативно сказаться на их самочувствии и усугубить течение болезни. Кроме того, есть риск передать заболевания другим отдыхающим, которые контактируют с водой.

Болезни кожи