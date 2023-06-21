Кому нельзя купаться в море
Летний отпуск — один из самых долгожданных. Теплое море, пляж и загар — вот главные составляющие этого отдыха. Однако наслаждаться теплой водой в море можно не всем. Одним можно переждать облегчение состояния, но другим отпуск придется отменять или переносить.
О том, кому нельзя купаться в море, — в материале “Рамблера”.
В состоянии опьянения
Категорически запрещено купание в море людям в состоянии алкогольного опьянения. В случае чрезвычайной ситуации они не смогут быстро среагировать на угрозу и продумать план эвакуации и спасения. Кроме того, существует большой риск потерять сознание в воде. Это связано с перепадами давления. Дело в том, что при употреблении спиртного давление у человека повышается, сосуды расширяются. В прохладной воде сосуды сужаются, давление падает. Резкий перепад давление может стать причиной потери сознания в воде, а также более серьезных приступов: инфаркта и инсульта.
Болезни ушей
Людям с заболеваниями ушей также не рекомендуется купаться. Есть риск занести инфекцию в случае повреждения барабанных перепонок, так как соленая вода из моря не стерильна. Если в среднее ухо попадет холодная вода, то есть риск раздражения ушных каналов, а это провоцирует головокружения, потерю равновесия и дизориентацию. Все это может привести к чрезвычайной ситуации в воде.
Инфекционные и воспалительные заболевания
Запрещается купаться в море людям, которые страдают инфекционными или воспалительными заболеваниями. Это может негативно сказаться на их самочувствии и усугубить течение болезни. Кроме того, есть риск передать заболевания другим отдыхающим, которые контактируют с водой.
Болезни кожи
Так как море — не самая стерильная среда, то существует риск занесения инфекций через раны на коже, вызванные различными заболеваниями. Если это закрытая рана, которая уже затянулась, то риски последующего воспаления будут минимальными. Однако если вы имеете открытые раны, дерматиты и прочее, то лучше подождать до тех пор, пока заболевание будет находиться в стадии обострения. Если у вас есть рана, то дайте ей затянуться и уже после этого вы сможете спокойно купаться в море.