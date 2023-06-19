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Турагент назвал 4 страны, в которых россиянам стоит быть осторожными

В последнее время стали чаще появляться сообщения о пренебрежительном поведении по отношению к российским туристам в Турции. Турагет Николай Мельник рассказал, в каких еще странах россиянам стоит быть осторожнее. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Мельника, россиянам стоит быть особо осторожными в таких странах, как Венесуэла, Грузия, ОАЭ и Доминиканская Республика.

"Венесуэла довольно криминальна: стоит там в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район, и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить", — предупредил турагент.

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В Грузии же, по словам Мельника, местные жители напоминают каталонцев, которые в свое время настолько устали от туристов, что возненавидели их.

В ОАЭ россиян могут наказать исключительно за правонарушения, а в Доминиканской республике туристы нередко становятся жертвами опасных мафиозных групп и преступного синдиката.

Ранее посол России в Турции рассказал, когда нужно обращаться в консульство.

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