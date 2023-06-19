Турагент назвал 4 страны, в которых россиянам стоит быть осторожными

В последнее время стали чаще появляться сообщения о пренебрежительном поведении по отношению к российским туристам в Турции. Турагет Николай Мельник рассказал, в каких еще странах россиянам стоит быть осторожнее. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Мельника, россиянам стоит быть особо осторожными в таких странах, как Венесуэла, Грузия, ОАЭ и Доминиканская Республика.

"Венесуэла довольно криминальна: стоит там в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район, и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить", — предупредил турагент.

В Грузии же, по словам Мельника, местные жители напоминают каталонцев, которые в свое время настолько устали от туристов, что возненавидели их.