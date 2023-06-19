5 уловок мошенников разных стран, на которые ведутся туристы
Кошмарный сон туриста – нарваться в отпуске на мошенника. Кто-то во время такой встречи может отделаться лишь легким испугом, а кто-то может лишиться денег, документов и даже получить увечья.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно знать об их уловках.
Подробнее о самых распространенных схемах мошенничества в разных странах – в материале "Рамблера".
Тату хной в Анапе
На пляжах черноморского побережья часто можно встретить людей, которые предлагают нарисовать отдыхающим временную татуировку хной. Нередко о такой татуировке просят дети –родители соглашаются, а в процессе нанесения тату узнают, что цена увеличилась в несколько раз. Вдобавок к этому вскоре может выясниться, что тату смывается за несколько дней, и выполнили его не настоящей хной, а краской, опасной для здоровья.
Неприятная гадалка в Индии
В Индии (а иногда и в Испании) можно столкнуться со старушками-мошенницами. Как правило, они действуют по одной схеме: хватают туристов за руку и норовят предсказать судьбу за деньги. Если же человек отказывается платить, гадалки начинают кричать, ругаться и осыпать путешественника проклятиями.
Младенец в Риме
Римские мошенники оказались крайне изобретательны. Они подходят к туристам и без разговоров дают им в руки сверток, похожий на младенца. Пока человек пытается понять, что у него в руках, злоумышленники обчищают его сумки и карманы.
Браслет дружбы в Барселоне
Оказавшись в Барселоне, не позволяйте незнакомцам одевать вам на руки браслеты. Как правило, этим промышляют мошенники – они одевают украшения на своих жертв, а затем убеждают людей в том, что те обязаны заплатить за браслеты.
Мошенничество в ресторанах Италии
Гастрономические изыски – одна из причин, по которой туристы толпами стекаются в Италию. Но будьте внимательны в местных ресторанах, их владельцы нередко наживаются на туристах. Если вам приносят хлеб, воду, лимончелло, которые вы не заказывали, обязательно уточняйте – это комплимент от заведения, или вам придется заплатить. Кроме того, всегда берите меню на итальянском: нередко в итальянском меню цены значительно ниже, чем в меню для иностранцев.