5 уловок мошенников разных стран, на которые ведутся туристы

Кошмарный сон туриста – нарваться в отпуске на мошенника. Кто-то во время такой встречи может отделаться лишь легким испугом, а кто-то может лишиться денег, документов и даже получить увечья.

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Чтобы не стать жертвой мошенников, важно знать об их уловках.

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Подробнее о самых распространенных схемах мошенничества в разных странах – в материале "Рамблера".

Тату хной в Анапе

На пляжах черноморского побережья часто можно встретить людей, которые предлагают нарисовать отдыхающим временную татуировку хной. Нередко о такой татуировке просят дети –родители соглашаются, а в процессе нанесения тату узнают, что цена увеличилась в несколько раз. Вдобавок к этому вскоре может выясниться, что тату смывается за несколько дней, и выполнили его не настоящей хной, а краской, опасной для здоровья.

Неприятная гадалка в Индии

В Индии (а иногда и в Испании) можно столкнуться со старушками-мошенницами. Как правило, они действуют по одной схеме: хватают туристов за руку и норовят предсказать судьбу за деньги. Если же человек отказывается платить, гадалки начинают кричать, ругаться и осыпать путешественника проклятиями.

Младенец в Риме

Римские мошенники оказались крайне изобретательны. Они подходят к туристам и без разговоров дают им в руки сверток, похожий на младенца. Пока человек пытается понять, что у него в руках, злоумышленники обчищают его сумки и карманы.

Браслет дружбы в Барселоне

Оказавшись в Барселоне, не позволяйте незнакомцам одевать вам на руки браслеты. Как правило, этим промышляют мошенники – они одевают украшения на своих жертв, а затем убеждают людей в том, что те обязаны заплатить за браслеты.

Мошенничество в ресторанах Италии