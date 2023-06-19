Почему в салоне самолета всегда прохладно

Наверняка вы замечали, что вне зависимости от времени года и суток на борту самолета бывает чересчур прохладно. Многие берут с собой в ручную кладь толстовки и куртки, чтобы укрыться ими во время полета и согреться. Помимо этого, почти всегда бортпроводники предлагают авиапассажирам теплые пледы, которые имеются на борту каждого пассажирского самолета.

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Какая именно температура поддерживается во время полета и с какой целью это делается – в материале "Рамблера".

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Как правило, на борту самолета температура варьируется в пределах 22°C и 24°C. По словам стюардессы Жозефины Ремо ее контролируют как сами пилоты, так и бортпроводники. При этом у каждой авиакомпании есть свои стандарты, которые могут незначительно отличаться друг от друга.

На сегодняшний день многие новые самолеты имеют панели управления, которые бортпроводники могут использовать для контроля температуры в салоне самостоятельно. Это позволяет им не отвлекать пилотов от управления воздушного судна.

И оказывается, это не просто причудливая особенность самолетов – есть медицинская причина, по которой в самолетах всегда холодно.

Однажды Американское международное общество по испытанию материалов провело исследование, в ходе которого рассматривалась возможная связь между обморочными состояниями людей в воздухе, их давлением и температурой на борту самолета.

В результате обнаружилось, что пациенты с гипертонией подвержены обморокам из-за особенностей, которые происходят с организмом во время полета. Так, в процессе нахождения на высоте птичьего полета ткани тела не получают достаточного для нормального функционирования количества кислорода, а высокое давление и температура способны спровоцировать повышение давления.

Таким образом, авиакомпании стараются поддерживать низкую температуру, чтобы не доставлять страдающим от проблем с давлением путешественникам дискомфорта.