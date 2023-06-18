Инструкция: как сделать полет в самолете комфортным

Перелет дается трудно большинству из нас, и сойдя с трапа, часто ощущаешь, что из тебя высосали все соки. Хуже всего испытывать тяжесть в теле и желание выспаться, когда поездка краткосрочная, например, короткие выходные или командировка.

© Unsplash

"Рамблер" расскажет, как снизить негативный эффект во время перелета и не терять драгоценные дни.

Главное — подготовиться к перелету заранее и выполнить несколько правил, которые значительно улучшат ваш полет. Возможно, вы даже сможете хорошенечко выспаться!

Подойдите к выбору места с умом

В передней части самолета воздух свежее, люди ходят не так часто и меньше трясет. Также лучше не садиться у двигателей, туалетов и кухни. Чем ближе к носовой части воздушного судна, тем меньше вас будет беспокоить лишние шумы. А на местах у прохода гораздо тише, чем у окна. Плюс ко всему, вы всегда сможете встать и пройтись.

Захватите носки и утепление

Бывалые пассажиры воздушного транспорта в долгие перелеты берут с собой не одну, а две пары носков. Для начала надеваем компрессионные носки, которые помогут избежать проблем с кровотоком. А затем теплые носки, если в самолете вдруг станет прохладно. В самолетах часто работает кондиционер, поэтому обязательно возьмите с собой шарф, в который можно укутаться. Вы расслабитесь и уснете.

Помните об увлажнении

Плотный макияж лучше оставить за бортом. Воздух в самолете сухой, поэтому вместо тонального крема нанесите на лицо крем увлажняющий, а также SPF крем для защиты от проникающих в иллюминаторы солнечных лучей. Во время полета или сразу после него можно прибегнуть к помощи тканевых масок.

Возьмите аксессуары для перелета

Не забудьте удобную подушку под голову и маску для сна. Пусть это будут именно ваши личные вещи, которые автоматически при надевании будут давать мозгу сигнал о том, что пора засыпать. Так и полет пройдет быстрее, и вы будете бодрее по итогу.

Много пейте и разминайтесь