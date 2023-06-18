Зачем пилоту самолета педали

Пилоты управляют самолетами при помощи штурвала, но знали ли вы, что под их ногами также есть педали, как в автомобиле?

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Зачем они нужны и как выглядят? Рассказываем и показываем в материале "Рамблера".

Для начала нужно разобраться, как устроена система шасси и тормозов у самолета. Шасси - это колеса, на которые опирается самолет во время движения по земле. В современных самолетах эта система состоит из трех стоек шасси. Две из них - основные. Они расположены под крыльями самолета, позади центра тяжести. Эти стойки оснащены тормозами.

Еще одна стойка находится в носу самолета. Она поворачивается, чтобы лайнер мог совершать маневры вправо или влево, двигаясь по взлетно-посадочной полосе. На самолетах Аirbus 380 или Boeing 747 есть также вспомогательные стойки, которые помогают распределить их большой вес.

Кадр из видео

Как и у автомобилей, на стойках шасси установлены амортизаторы. Они нужны для того, чтобы смягчать нагрузку при посадке самолета. Тормоза также похожи по принципу действия на автомобильные, однако их мощность значительно выше.

Для того, чтобы пилоты управляли этими системами и нужны педали. Поворот носовой стойки педалями осуществляется, когда скорость самолета очень высокая: во время разбега при взлете, а также пробеге при посадке. Тормозами можно управлять, как автоматически, так и вручную. Вручную - также при помощи педалей.