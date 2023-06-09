$82.64+0.5589.01+0.97

6 советов, как избежать кражи на отдыхе

Долгожданный отпуск всегда хочется провести весело и без лишних волнений. Однако внезапная кража денег и ценных вещей может превратить отдых в настоящий кошмар.

6 советов, как избежать кражи на отдыхе
© Unsplash

Daily Mail рассказали о способах, которые помогут уберечь имущество от воров.

  1. Храните кредитную карту или некоторые купюры отдельно от основного имущества. Их можно спрятать между двумя страницами путеводителя — обычно воры в такие места не заглядывают. Маловероятно, что этот неочевидный тайник захотят украсть.
  2. Когда вы находитесь в переполненном месте, например в автобусе или поезде, положите ценные вещи в пояс для денег. Вытащить их оттуда, совсем не потревожив вас, будет очень сложно.
  3. Не носите с собой много налички. Пользуйтесь картой, а лишние деньги снимите с банкомата.
  4. Обязательно положите часть вещей в сейф. Так можно поступить с пластиковыми картами, бумажными деньгами, фотоаппаратом, ноутбуком. Если сейфа нет в вашем номере отеля, то в таком случае используйте тот, что находится на стойке регистрации.
  5. Всегда будьте осторожны и внимательны. В кафе и ресторанах прячьте ценности под столом. Чтобы они случайно не потерялись, вы можете обвязать их вокруг ноги ремешком от сумки.
  6. Пытайтесь не выглядеть потерянными и не слишком бросайтесь в глаза. Если вы будете стоять с дорогой вещью у всех на виду и при этом казаться испуганным, то на вас обязательно обратят внимание. То же самое произойдет, если вы начнете специально демонстрировать свое имущество перед всеми.

Инструкция: как спрятать деньги в отеле

Прежде чем отправиться в путешествие, обдумайте все опасные моменты заранее и будьте осмотрительны, если внезапно потеряетесь. Постарайтесь придерживаться этих правил во время каждой поездки.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители