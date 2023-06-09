6 советов, как избежать кражи на отдыхе

Долгожданный отпуск всегда хочется провести весело и без лишних волнений. Однако внезапная кража денег и ценных вещей может превратить отдых в настоящий кошмар.

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Daily Mail рассказали о способах, которые помогут уберечь имущество от воров.

Храните кредитную карту или некоторые купюры отдельно от основного имущества. Их можно спрятать между двумя страницами путеводителя — обычно воры в такие места не заглядывают. Маловероятно, что этот неочевидный тайник захотят украсть. Когда вы находитесь в переполненном месте, например в автобусе или поезде, положите ценные вещи в пояс для денег. Вытащить их оттуда, совсем не потревожив вас, будет очень сложно. Не носите с собой много налички. Пользуйтесь картой, а лишние деньги снимите с банкомата. Обязательно положите часть вещей в сейф. Так можно поступить с пластиковыми картами, бумажными деньгами, фотоаппаратом, ноутбуком. Если сейфа нет в вашем номере отеля, то в таком случае используйте тот, что находится на стойке регистрации. Всегда будьте осторожны и внимательны. В кафе и ресторанах прячьте ценности под столом. Чтобы они случайно не потерялись, вы можете обвязать их вокруг ноги ремешком от сумки. Пытайтесь не выглядеть потерянными и не слишком бросайтесь в глаза. Если вы будете стоять с дорогой вещью у всех на виду и при этом казаться испуганным, то на вас обязательно обратят внимание. То же самое произойдет, если вы начнете специально демонстрировать свое имущество перед всеми.