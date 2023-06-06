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Инструкция: как спрятать деньги в отеле

Выбрать надежное место для хранения денег и ценных вещей — задача не из простых. Сейф не всегда станет надежным местом для хранения, так как к нему все еще имеют доступ сотрудники отеля. Кроме того, злоумышленники нередко выносят сейф со всем ценным содержимым.

Инструкция: как спрятать деньги в отеле
© Unsplash

О том, как правильно прятать деньги в отеле, — в материале “Рамблера”.

Вытаскивайте деньги из кошелька и заверните их в пакет или в плотную ткань. Часто злоумышленники ищут кошельки и конверты, поэтому кусок чего-то, обернутого в плотную ткань или пакет, может отвлечь их внимание от предмета.

Выбирайте неожиданные места. Например верхние полки шкафа, ковер, тайники и другие небанальные места. Воры ищут деньги в сейфах, сумках, кошельках и шкафах в первую очередь.

Никогда не кладите деньги на кровать или тумбочку. Так вы обезопасите их не только от воров, но и от горничных. В некоторых странах оставлять чаевые горничным — обязательная норма. Поэтому они берут себе все деньги, которые лежат на видном месте.

Не храните все деньги в одном месте. Если у вас есть такая возможность, то крупную сумму денег нужно рассортировать. Если воры найдут один тайник, то вероятность того, что они будут искать другой — значительно меньше.

Держите деньги при себе. В случае, если вы не идете на пляж или в бассейн, берите кошелек с собой. Лучше также достать небольшую сумму денег, так как карманников в отпуске тоже много.

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