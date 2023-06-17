Вежливые привычки, которые раздражают работников отелей

Вежливые привычки, которые на самом деле раздражают работников отелей
Персонал в отелях, как правило, улыбчив и доброжелателен. Но и у сотрудников гостиниц может быть плохое настроение. Чтобы не стать причиной их раздражения, не будет лишним узнать о безобидных, на первый взгляд, привычках этикета, которые на самом деле раздражают работников.
Подробности – в материале "Рамблера".
Излишняя самостоятельность
Вероятно, у вас были ситуации, когда не хватало пузырька шампуня или чистого полотенца. Если рядом с номером оказывается тележка со всем необходимым, но горничной поблизости нет, велик соблазн забрать себе что-либо самостоятельно. Зачем лишний раз беспокоить человека, загруженного делами?
Оказывается, это простое действие может вызвать самую настоящую суматоху. По словам горничной с 10-летним опытом работы в одном калифорнийском отеле, крупные гостиничные сети проводят ежедневные проверки поставок, и все и всегда должно быть учтено. При пропаже даже незначительной, на первый взгляд, вещи, у персонала могут возникнуть неприятности. Поэтому не стоит так поступать – оптимальным вариантом будет звонок на ресепшен с просьбой занести вам свежие полотенца, дополнительное постельное белье, зубную пасту и все остальное.
Чрезмерное доверие
По словам одного сотрудника, случаются следующие ситуации. Клиент, желая показать свое доверие либо просто будучи не сконцентрированным в конкретный момент, при оплате счета или подписании какого-то документа не вчитывается в них, а просто протягивает карточку для списания денег. Такая привычка не сулит ничего хорошего для обеих сторон. И речь идет не о недобросовестности персонала: никто не исключает человеческий фактор, ошибки периодически допускают даже самые внимательные работники. Поэтому если вы подпишите чек с "математической неточностью", а ресепшионист спишет сумму с карты, придется, скорее всего, тратить время на возврат части денежных средств. Таким образом, любезность обернется лишними никому не нужными хлопотами.
Дополнительные просьбы
И, наконец, сотрудники гостиниц не любят выполнять задачи, которые напрямую не входят в их должностные обязанности. Например, просьбы от отдыхающих сбегать в магазинчик через дорогу за вином или в аптеку за солнцезащитным средством их совершенно не радуют. И даже несмотря на то что персонал, как правило, получает небольшое денежное вознаграждение за подобные услуги, их выполнение доставляет дискомфорт. Во-первых, работник ставится в неоднозначное положение: если согласится, то будет вынужден, например, задержаться на работе, а откажется – обидит отдыхающего. Во-вторых, отсутствие на месте может заметить начальник, что явно его не обрадует.