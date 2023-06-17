Вежливые привычки, которые раздражают работников отелей

Персонал в отелях, как правило, улыбчив и доброжелателен. Но и у сотрудников гостиниц может быть плохое настроение. Чтобы не стать причиной их раздражения, не будет лишним узнать о безобидных, на первый взгляд, привычках этикета, которые на самом деле раздражают работников.

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Подробности – в материале "Рамблера".

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Излишняя самостоятельность

Вероятно, у вас были ситуации, когда не хватало пузырька шампуня или чистого полотенца. Если рядом с номером оказывается тележка со всем необходимым, но горничной поблизости нет, велик соблазн забрать себе что-либо самостоятельно. Зачем лишний раз беспокоить человека, загруженного делами?

Оказывается, это простое действие может вызвать самую настоящую суматоху. По словам горничной с 10-летним опытом работы в одном калифорнийском отеле, крупные гостиничные сети проводят ежедневные проверки поставок, и все и всегда должно быть учтено. При пропаже даже незначительной, на первый взгляд, вещи, у персонала могут возникнуть неприятности. Поэтому не стоит так поступать – оптимальным вариантом будет звонок на ресепшен с просьбой занести вам свежие полотенца, дополнительное постельное белье, зубную пасту и все остальное.

Чрезмерное доверие

По словам одного сотрудника, случаются следующие ситуации. Клиент, желая показать свое доверие либо просто будучи не сконцентрированным в конкретный момент, при оплате счета или подписании какого-то документа не вчитывается в них, а просто протягивает карточку для списания денег. Такая привычка не сулит ничего хорошего для обеих сторон. И речь идет не о недобросовестности персонала: никто не исключает человеческий фактор, ошибки периодически допускают даже самые внимательные работники. Поэтому если вы подпишите чек с "математической неточностью", а ресепшионист спишет сумму с карты, придется, скорее всего, тратить время на возврат части денежных средств. Таким образом, любезность обернется лишними никому не нужными хлопотами.

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