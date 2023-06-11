Как быстро пройти досмотр в аэропорту

Начинается туристический сезон, большинство людей берут отпуск, чтобы съездить отдохнуть со своими детьми. Из-за этого в аэропортах скапливается значительное количество людей. Многие пассажиры отмечают, что им непривычно видеть длинные очереди на досмотр, паспортный контроль, а также большое количество людей в “чистой” зоне.

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Если вы привыкли приезжать за час-два до вылета в аэропорт, то лучше распрощаться с этой привычкой, так как теперь на досмотр нужно потратить больше времени. Однако можно потратить на это значительно меньше времени, чем среднестатистический пассажир. О том, как быстро пройти все инстанции и успеть на самолет, — в материале “Рамблера”.

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Как выбрать очередь

Смотрите не на длину очереди, а на людей, которые в ней стоят. Если там много семейных пар с детьми или пожилыми людьми, то эту очередь лучше не вставать. Выбирайте ту очередь, где больше всего одиноче и людей, которые выглядят уверенно. В этом случае дело пойдет быстрее и вы сможете пройти через досмотр раньше, чем в других случаях.

Возьмите маленькую сумку

Помимо рюкзака или чемодана авиакомпании разрешают брать в ручную кладь маленькую сумку. В нее удобно складывать ключи, паспорта, билеты, кошелек и телефон. Чтобы не возиться со всем этим, подготовьтесь заранее и переложите все из карманов в эту маленькую сумку.

Держите при себе паспорт и билет

На протяжении прохождения всех инстанций сотрудники могут спросить у вас два документа: паспорт и билет на самолет. Поэтому не складывайте их в дальний карман вашего рюкзака, иначе вы задержите не только себя, но и других пассажиров. Держите паспорт с билетом при себе или в маленькой сумке, к которой у вас всегда есть доступ. Так вы сможете быстро их достать и показать в случае необходимости.

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