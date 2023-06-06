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5 полезных гаджетов для путешествий

Путешествия таят в себя новые впечатления, места и знакомства, а также незабываемые эмоции, которые будут вдохновлять еще долго время по возвращении домой. Для того, чтобы поездка прошла еще более комфортно, можно заранее к ней подготовиться. И речь в данном случае идет не только о распечатке всех необходимых документов и сборе чемодана.

5 полезных гаджетов для путешествий
© Unsplash

О том, какие гаджеты будут полезны во время путешествия, – в материале "Рамблера".

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  1. Портативное зарядное устройство. Возглавляет список, так как без него в современных реалиях крайне тяжело обойтись. Многие привыкли пользоваться беспроводной зарядкой каждый день, что уж говорить о длительных поездках и перелетах.
  2. Электронные беруши с поглощением шумов. Скорее всего, хоть раз в жизни вы использовали эти приспособления для ушей. Все по-разному отзываются об их эффекте: кому-то они действительно помогают погружаться в более глубокий сон и не тревожиться из-за громких звуков, а другие не замечают особой разницы при их использовании. Если вы относитесь к последним, то, возможно, стоит попробовать более современную их вариацию. На сегодняшний день в магазинах можно найти электронные беруши, которые будут более усердно подавлять окружающий вас шум.
  3. Беспроводные наушники с шумоподавлением. Стоят в одном ряду со вторым гаджетом из списка. Отличный вариант для путешествий, который всем хорошо известен и не нуждается в похвалах.
  4. Универсальный переходник для розеток. Изобретение, которое не займет много места в сумке, но выручит в непредвиденной ситуации. В жизни случается всякое, и не ко всем видам розеток можно подготовиться. Переходник, в свою очередь, избавит вас от разряженных устройств и печальных последствий, к которым это обстоятельство может привести.
  5. Портативная кофеварка. Гаджет для истинных любителей кофе и активного отдыха вдали от цивилизации. Отлично подойдет для поездок на машине и взбодрит вас в пути. В походе такое устройство тоже не будет лишним: оно быстро приготовит горячий кофейный напиток и согреет даже в самую прохладную ночь.
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