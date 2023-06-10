Как понять, что в водоем лучше не входить: 3 признака

Летняя жара уже не первый год приходит даже в те регионы России, которые принято считать северными. Однако море и чистые реки есть далеко не везде, поэтому нередко люди выбирают для купания доступные водоемы.

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Но порой на первый взгляд невинный летний досуг оборачивается трагедией, ведь некоторые водоемы категорически не приспособлены для купания.

Подробнее о том, как понять, что в водоем лучше не входить – в материале "Рамблера".

Промышленные предприятия поблизости

Прежде чем отправиться купаться в незнакомое место, выясните, нет ли рядом промышленных предприятий. Если вы не видите сливных труб, проходящих в воду, это еще не значит, что их нет. Токсичные отходы крайне опасны и могут нанести серьезный урон здоровью, если вода попадет в нос или в рот (а этого во время плавания невозможно избежать). Вдобавок к этому, в водоем также могут сливать бытовые отходы, которые чреваты кишечной палочкой и другими неприятностями.

Опасные предметы на берегу

Узнать, есть ли на дне водоема коряги и другие острые предметы довольно сложно. Но о том, что водоем небезопасен, как минимум, может свидетельствовать территория, примыкающая к нему. Обратите внимание, нет ли на берегу коряг, поломанных шампуров или других острых обломков. Если вы обнаружили подобные предметы, от купания следует отказаться. Велика вероятность, что за водоемом никто не следит, а значит, зайдя в воду, вы можете нанести себе увечье.

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