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Как понять, что в водоем лучше не входить: 3 признака

Летняя жара уже не первый год приходит даже в те регионы России, которые принято считать северными. Однако море и чистые реки есть далеко не везде, поэтому нередко люди выбирают для купания доступные водоемы.

Как понять, что в водоем лучше не входить: 3 признака
© Unsplash

Но порой на первый взгляд невинный летний досуг оборачивается трагедией, ведь некоторые водоемы категорически не приспособлены для купания.

Подробнее о том, как понять, что в водоем лучше не входить – в материале "Рамблера".

Промышленные предприятия поблизости

Прежде чем отправиться купаться в незнакомое место, выясните, нет ли рядом промышленных предприятий. Если вы не видите сливных труб, проходящих в воду, это еще не значит, что их нет. Токсичные отходы крайне опасны и могут нанести серьезный урон здоровью, если вода попадет в нос или в рот (а этого во время плавания невозможно избежать). Вдобавок к этому, в водоем также могут сливать бытовые отходы, которые чреваты кишечной палочкой и другими неприятностями.

Опасные предметы на берегу

Узнать, есть ли на дне водоема коряги и другие острые предметы довольно сложно. Но о том, что водоем небезопасен, как минимум, может свидетельствовать территория, примыкающая к нему. Обратите внимание, нет ли на берегу коряг, поломанных шампуров или других острых обломков. Если вы обнаружили подобные предметы, от купания следует отказаться. Велика вероятность, что за водоемом никто не следит, а значит, зайдя в воду, вы можете нанести себе увечье.

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Утки и прочие водоплавающие птицы

В водорослях, которые растут в пресной воде, живут улитки. Эти улитки – настоящая находка для уток, поэтому, если вы заметили в водоеме птиц, будьте уверены, они здесь не просто так. На улитках скапливаются паразиты, которые затем переходят на уток, а утки, в свою очередь, разносят их по всему водоему. Если паразиты попадут на кожу, скорее всего вам придется лечить дерматит или другое кожное заболевание. Согласитесь, это отнюдь не то, чем хочется заниматься летом. Тем более, что с таким недугом поплавать на природе уже не удастся.

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