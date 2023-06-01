$80.99+0.3186.50-0.01

5 вредных советов для отдыха на пляже, которые испортят отпуск

Где можно в полной мере насладиться летом, как не на пляже? Теплое лазурное море, шум волн, яркое солнце – то, чего мы ждем всю зиму, мечтая об отпуске.

5 вредных советов для отдыха на пляже, которые испортят отпуск
© Unsplash

Пляжный отдых идеально подходит для того, чтобы расслабиться, набраться сил и по-настоящему отвлечься от городской суеты. Однако порой мы сами портим себе и окружающим отдых, даже не подозревая об этом.

"Рамблер" выбрал несколько вредных советов, которые оставят об отпуске только неприятные воспоминания.

Занимайте место на пляже, как можно раньше

Вы же приехали на море не затем, чтобы спать, верно? Вставайте в шесть утра, разбудите попутчиков и вперед – занимать самый лакомый кусок пляжа. Правда, не пытайтесь провернуть это в Италии: здесь самых ранних пташек, которые решили занять места, штрафуют на 200 евро.

Возьмите свою еду

Собирая сумку на пляж, непременно положите туда пару контейнеров с едой, чтобы голод не атаковал в самый неподходящий момент. Конечно, есть риск, что на жаре яства быстро испортятся, но зато вам не придется переплачивать за еду в прибрежных кафе.

Откажитесь от SPF-крема

Во-первых, хороший солнцезащитный крем стоит недешево, а лишние траты ни к чему. Во-вторых, загорать и плавать с липким кремом на теле – то еще удовольствие. И наконец, домой хочется вернуться с бархатным загаром, а не с белой кожей, согласитесь?

Трогайте рыб и другую живность

Увидев в море необычную рыбу или огромную медузу, непременно потрогайте ее. В конце концов, когда еще предоставится такая возможность? Конечно, существо может оказаться ядовитым, но, как говорится, не попробуешь – не узнаешь.

Ученые перечислили самые загрязненные пляжи планеты

Гуляйте по городу в плавках и бикини

Зачем переодеваться после водных процедур, если можно в купальнике или плавках пройтись по городу, высохнуть и заодно еще немного загореть? Вы же на курорте, где все привыкли к такой форме одежды. Вот только в странах Южной Европы за купальник вне пляжа вас скорее всего оштрафуют. И в Абхазии, кстати, тоже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий