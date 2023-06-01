5 вредных советов для отдыха на пляже, которые испортят отпуск

Где можно в полной мере насладиться летом, как не на пляже? Теплое лазурное море, шум волн, яркое солнце – то, чего мы ждем всю зиму, мечтая об отпуске.

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Пляжный отдых идеально подходит для того, чтобы расслабиться, набраться сил и по-настоящему отвлечься от городской суеты. Однако порой мы сами портим себе и окружающим отдых, даже не подозревая об этом.

"Рамблер" выбрал несколько вредных советов, которые оставят об отпуске только неприятные воспоминания.

Занимайте место на пляже, как можно раньше

Вы же приехали на море не затем, чтобы спать, верно? Вставайте в шесть утра, разбудите попутчиков и вперед – занимать самый лакомый кусок пляжа. Правда, не пытайтесь провернуть это в Италии: здесь самых ранних пташек, которые решили занять места, штрафуют на 200 евро.

Возьмите свою еду

Собирая сумку на пляж, непременно положите туда пару контейнеров с едой, чтобы голод не атаковал в самый неподходящий момент. Конечно, есть риск, что на жаре яства быстро испортятся, но зато вам не придется переплачивать за еду в прибрежных кафе.

Откажитесь от SPF-крема

Во-первых, хороший солнцезащитный крем стоит недешево, а лишние траты ни к чему. Во-вторых, загорать и плавать с липким кремом на теле – то еще удовольствие. И наконец, домой хочется вернуться с бархатным загаром, а не с белой кожей, согласитесь?

Трогайте рыб и другую живность

Увидев в море необычную рыбу или огромную медузу, непременно потрогайте ее. В конце концов, когда еще предоставится такая возможность? Конечно, существо может оказаться ядовитым, но, как говорится, не попробуешь – не узнаешь.

Гуляйте по городу в плавках и бикини