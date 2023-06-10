Как упаковать жидкости, чтобы ничего не разлилось

Иногда наполнение чемодана перед предстоящим путешествием может превратиться в самую настоящую головоломку. Сколько вещей нужно взять, как их все уместить, что и с чем лучше всего расположить. И даже если удается найти ответы на эти вопросы, компактно распределив все содержимое багажа, могут произойти непредвиденные ситуации. В их числе – разлив парфюма, шампуня, геля, крема и т.д.

© Unsplash

К сожалению, даже самый миниатюрный пузырек способен испортить вещи и, вероятно, настроение владельцу сумки. Виной тому могут быть как ненадежная упаковка, так и неаккуратные действия сотрудников аэропорта, ответственных за загрузку и выгрузку багажа.

Видео дня

О том, как упаковать потенциально опасные (а именно – любые) жидкости, – в материале "Рамблера".

Один из верных и бюджетных помощников любого путешественника – пищевая пленка, которую не составит труда найти в любом продуктовое магазине. Порядок действий следующий: возьмите средство с жидкостью, открутите крышку, накройте горлышко волшебной пленкой и закрутите пузырек. Готово. Воздушно-пузырчатая пленка, оказывается, может снимать стресс и по-другому. Если вы воспользовались первым лайфхаком, но спокойнее вам не стало, можно прибегнуть к подстраховке. Возьмите пленку и заверните жидкое средство в нее. Дополнительный слой станет дополнительным барьером между хрупким сосудом и давлением извне. После проделанных манипуляций нужно положить бутылку в сумку. Как правило, не рекомендуется размещать жидкости у стенок чемодана, поэтому лучше расположить средство посреди мягких вещей и в том числе подальше от острых или тяжелых предметов. Первые могут надавить на сосуд с жидкостью, из-за чего он лопнет, а вторые – продырявить его.