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Как правильно упаковать чемодан, чтобы уберечь его

Не секрет, что в аэропортах с чемоданами путешественников никто не церемонится. Они часто бьются, их кидают на багажные ленты, они стоят под дождем, снегом и плавятся на жаре. Кроме того, все еще существует риск того, что чемодан вскроют и из него пропадут ценные вещи.

Как правильно упаковать чемодан, чтобы уберечь его
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Многие туристы задумываются о том, как обезопасить свой чемодан от взлома и кражи, а также от порчи. Обратите внимание на эти советы в материале “Рамблера”.

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Выбирайте чехол вместо пленки

Обмотать чемодан пленкой — популярный способ обезопасить его от вскрытия или от мелких царапин, и в аэропортах на этом делают большие деньги. Однако тратиться на это все-таки не стоит. Дело в том, что пленка — не самый прочный материал, поэтому даже в ней чемодан может быть поцарапан. Чехол из плотной ткани будет более прочным, так как реже рвется и более прочная. Кроме того, чехол многоразовый и не нужно платить каждый раз за его использование, а надеть его можно самостоятельно.

Не кладите в чемодан ценные вещи

Все деньги, документы, украшения и все остальное, без чего вы не сможете быть в путешествии, нужно класть обязательно в ручную кладь. Во-первых, существует риск того, что чемодан потеряется или останется в одной из стран. Во-вторых, из него могут что-либо украсть, особенно, если вы летите через небольшие аэропорты. Поэтому все ценные вещи и документы должны быть в ручной клади. Возьмите с собой рюкзак или большую сумку-шоппер.

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Лучше замок, а не код

Гораздо эффективнее выбирать чемоданы с замками или покупать отдельный замок, а ключ держать при себе. Коды легко взламываются, а стандартные чемоданные замки могут быть открыты с помощью отмычек. Поэтому если не хотите, чтобы чемодан вскрывали, выбирайте замок, а не код для чемодана.

Изучите правила авиакомпании

При перелете в определенные страны национальные авиаперевозчики могут предъявлять требования к багажу. Например, если вы летите в США или Израиль, чемодан закрывать на замок или заматывать пленкой не нужно. Это сделано в целях безопасности — сотрудники авиакомпании проверяют чемодан перед посадкой на борт и все его содержимое.

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