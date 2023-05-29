Как компактно уложить вещи в чемодан: 3 лайфхака

Сборы чемодана перед путешествием – дело нелегкое и ответственное.

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Рекомендуется заранее подумать о том, что вам пригодится. После составления списка можно провести генеральную репетицию, заполнив сумки вещами из перечня. Если чемодан благополучно закрывается, на этом подготовку можно закончить.

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Но что делать, если все необходимое не помещается в багаж, а переплачивать за лишние килограммы не хочется? "Рамблер" расскажет о лайфхаках, которые помогут сэкономить место в багаже.

Скрутите одежду

Один из самых простых и эффективных приемов упаковки вещей – скручивать одежду в так называемые ролики, а не просто складывать ее. К тому же, этот метод не только сэкономит немного места, но и позволит избежать сильных складок на вещах.

Долой крупную тару

Шампуни, кондиционеры, гели для душа занимает приличную часть пространства в чемодане. Брать полупустые емкости с любимыми средствами точно не имеет смысла, поэтому лучше разлить их в более компактные сосуды. Можно заранее откладывать использованные бутылочки для такого случая либо приобрести специальный набор. Они продаются по доступной цене, и есть во многих магазинах. Также стоит отметить, что все вышеперечисленные средства, как правило, предоставляются в отелях. Не будет лишним заранее связаться с гостиницей и уточнить этот момент: возможно, шампуни и гели вообще не придется брать с собой.

То же самое касается и парфюма. Для него, например, идеально подойдет пузырек с распылителем из-под антисептика. Во-первых, его удобно носить с собой даже в самой миниатюрной сумочке. Во-вторых, духи не разобьются в пластиковом сосуде. С парфюмом, кстати, есть и другая уловка. Один из оптимальных вариантов – взять с собой в путешествие пробники.

Заполняйте все, что можно