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Почему при посадке самолета выключается свет

Вы когда-нибудь задумывались, для чего выключают свет в салоне самолета во время взлета и посадки. "Рамблер" узнал ответ на этот вопрос.

Почему при посадке самолета выключается свет
© Unsplash

По словам американского пилота Патрика Смита, это мера предосторожности на случай чрезвычайной ситуации. В темноте наши глаза быстрее адаптируются, поэтому если произойдет авария, пассажиры смогут оперативно проследовать к аварийному выходу.

Световые дорожки, ведущие к аварийным выходам, будут более заметны. Будет также лучше видно то, что происходит снаружи самолета. А если свет остался бы гореть, люди могли бы быть ослеплены им.

Более того, опытные бортпроводники советуют пассажирам не делать ничего, что могло бы потенциальо помешать эвакуации. Например, не слушать музыку, не снимать обувь и не спать во время взлета и посадки. Зачастую, момент, когда можно расслабиться, ознаменован возможость расстегнуть ремни безопасности.

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Есть и еще одна причина, по которой свет приглушают. Российский пилот рассказал, что это также делают для экономии электроэнергии. Так как электричество в самолете появляется из-за генератора, при посадке он работает на полную мощность. Чтобы ничего не мешало работе в момент его пикового напряжения и не произошло замыкание, свет в салоне выключают.

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