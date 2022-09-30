Несмотря на то, что люди путешествуют на самолете уже больше века, устройство воздушных кораблей и механизм их работы понятен далеко не каждому. К примеру, многие люди задаются вопросом – почему самолет оставляет белые следы в небе. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Люди, заботящиеся об экологии, но не осведомленные о том, как работают самолеты, уверены, что белый след в небе – это вредоносные выхлопы двигателей воздушного судна. Доля правды в этом есть, но все же основную часть "белой полосы" составляют не они.

На самом деле, след от самолета в небе – это конденсационный или инверсионный след. Он возникает во время полета в верхнем слое тропосферы на высоте 8-10 км, когда температура за бортом держится на уровне -40–50 градусов по Цельсию.

Когда самолет сжигает авиационное топливо, в воздух проникают мельчайшие нагретые частицы, вокруг которых тут же конденсируется холодная влага из воздуха. Огромное количество частиц вкупе с колоссальной скоростью авиалайнера, с которой нагретый воздух выбрасывается из турбин самолета, делают так, что конденсат трансформируется в кристаллики льда. Благодаря этому и образуется белая полоса, следующая по небу за самолетом.

Иными словами, это искусственное облако, созданное турбореактивными двигателями.