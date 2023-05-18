Почему не стоит ходить в спа в отеле
Многие гостиницы в качестве дополнительной услуги предоставляют своим постояльцам доступ к спа-процедурам. Как правило в бесплатные услуги входит сауна и классический массаж. За дополнительную доплату можно получить другие услуги более широкого спектра.
Однако в отелях лучше не пользоваться подобными услугами. В материале “Рамблера” — о том, почему этого делать не надо.
Сомнительное качество
Не во всех отелях работают профессионалы своей сферы, а если речь идет о массаже тела или лица, то здесь нужен сотрудник с начальным медицинским образованием. В массажных салонах человека обычно спрашивают о противопоказаниях и индивидуальных особенностях организма, а здесь этого не делают. В таком случае массаж будет во вред, а не во благо.
То же самое касается косметологических услуг. Если вы не уверены в квалификации специалиста, лучше не соглашаться на это.
Грязь и микробы
В большинстве отелей услуга спа — наименее популярная из процедур. Если, конечно, вы не поехали в люксовый отель, который на этом специализируется. Поэтому туристы часто сталкиваются с грязью и ветхостью помещений для спа. Их не так тщательно чистят, а полотенца и халаты дезинфицируют очень редко. Для сравнения: зону бассейна очищают ежедневно, а зону спа — раз в неделю.
Трата времени
Если вы выезжаете куда-либо в отпуск только раз в год, не стоит тратить время на спа-процедуры, которые вы можете сделать в родном городе. Гораздо выгоднее в этом плане будет наслаждение морем, поездка на экскурсии и получение новых впечатлений. Спа-зоны находятся в помещении, где вам будет недоступен морской воздух и солнце. Подумайте, стоит ли час массажа того.