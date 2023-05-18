Почему не стоит ходить в спа в отеле

Многие гостиницы в качестве дополнительной услуги предоставляют своим постояльцам доступ к спа-процедурам. Как правило в бесплатные услуги входит сауна и классический массаж. За дополнительную доплату можно получить другие услуги более широкого спектра.

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Однако в отелях лучше не пользоваться подобными услугами. В материале “Рамблера” — о том, почему этого делать не надо.

Сомнительное качество

Не во всех отелях работают профессионалы своей сферы, а если речь идет о массаже тела или лица, то здесь нужен сотрудник с начальным медицинским образованием. В массажных салонах человека обычно спрашивают о противопоказаниях и индивидуальных особенностях организма, а здесь этого не делают. В таком случае массаж будет во вред, а не во благо.

То же самое касается косметологических услуг. Если вы не уверены в квалификации специалиста, лучше не соглашаться на это.

Грязь и микробы

В большинстве отелей услуга спа — наименее популярная из процедур. Если, конечно, вы не поехали в люксовый отель, который на этом специализируется. Поэтому туристы часто сталкиваются с грязью и ветхостью помещений для спа. Их не так тщательно чистят, а полотенца и халаты дезинфицируют очень редко. Для сравнения: зону бассейна очищают ежедневно, а зону спа — раз в неделю.

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